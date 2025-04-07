快訊

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

移民署查獲私菸工廠 失聯移工抱台籍男友不捨離別

中央社／ 彰化7日電

彰化一處民宅淪為私菸包裝工廠，由台灣籍陳姓男子指揮越南籍失聯移工阿芬等人工作，移民署彰化縣專勤隊獲報查緝，阿芬當場抱著陳男不願分開，全案依違反菸酒管理法等裁處。

內政部移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊今天發布新聞稿指出，日前接獲疑似有多名外國人在彰化縣埔心鄉一處民宅包裝私菸，追查後會同海巡署偵防分署雲林查緝隊、南投縣警察局刑事警察大隊偵查第一隊、彰化縣警察局刑事警察大隊偵查第三隊、員林分局偵查隊及嘉義縣警察局外事科等單位查緝。

彰化縣專勤隊表示，私菸工廠客廳堆滿香菸及包裝盒，越南籍失聯移工阿芬及觀光逾期外僑等5人，在此製作大量未經政府檢驗的劣質菸品，包括香菸逾5000包、紙菸逾3000包、散裝紙菸1萬1700餘包，分別包裝成3種品牌香菸，準備上市牟利。

此外，民宅內還放置1台包裝機、4台封膜機、17台加熱器、9台黏膠板及許多包材，幾乎無行走空間，估計私菸及器材市值超過新台幣200萬元。

彰化縣專勤隊指出，此案查獲逾期停居留人士由移民署依法帶回調查並收容，並通知非法雇主到案說明，釐清非法雇用及仲介情事，調查完畢後將依就業服務法函送主管機關裁處；相關證物由彰化縣政府查扣帶回沒入，依菸酒管理法規定裁處。

中文流利的失聯移工阿芬在看到移民署人員時，知道自己將面臨遣返，抱著陳姓男友痛哭失聲，陳男表示會到越南找她且不會變心，阿芬情緒才緩和。陳男平時負責管理及分配工作，阿芬與陳男朝夕相處成為情侶，並擔任陳男與越南同鄉間翻譯。

彰化縣專勤隊長張玉龍說，依就業服務法規定，移工只可在勞動部核准地點從事許可的工作或活動，其餘皆違法，否則除罰鍰外，還可能遭勞動部廢止合法聘僱許可並限令出國，提醒移工勿心存僥倖。

張玉龍表示，雇用未經許可、許可失效或他人所申請聘雇的外國人，被查獲可能處15萬至75萬元不等罰鍰；5年內再犯者，將面臨3年以下有期徒刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

失聯移工 移民署

延伸閱讀

曾徒步環台！直播主企鵝妹持就業金卡卻被禁入境 移民署說明原因

陸配小微遭強制出境直飛廣州 移民署：堅毅執法沒妥協空間

影／鼓吹武統遭強制出境 陸配「小微」搭機飛往廣州

陸配小微遭帶離新北專勤隊 移民署安排班機遣送

相關新聞

網紅Cheap批民代關說車禍大翻車？議員親曝影片討正義

網紅Cheap近期因挺台南員警具名投訴發文，指稱分局長接受市議員陳皇宇「關說」施壓車禍案件害員警記申誡，不僅引發大批網友...

一張照曝高雄翠華路施工超危險 女騎士摔車險被鋼筋插

高市翠華路拓寬工程夜間一邊路燈亮、一邊不亮的「黑與白」奇景，經本報獨家披露後，工務局才有精進作為，今天將加裝照明；事實上...

詐騙搞直播？詐團車手、監控手全是「台南幫」密錄器全程監控

新北市三峽警分局日前破獲一起投資詐騙案，發現陳姓車手身上配備插有SIM卡的「密錄器」，可全程直播面交過程供詐團上游監看，...

高雄「小白」拖違停轎車 半路車門詭異打開畫面曝光

高市有「小白」之稱的拖吊車昨天下午1時40分在苓雅區成功二路拖吊一輛違停的白色轎車，沒想到，車子行進當中被拖吊的轎車右前...

桃園老翁突開車門騎士父子摔倒受傷 網大罵警開罰4800元

桃園市76歲陳姓老翁上月底駕駛轎車，在楊梅區新成路停車，疑未注意後方車輛，逕自打開車門造成後方機車翻覆車禍，機車騎士賴姓...

7旬婦銀行欲匯14萬元 警勸阻「網路情人」是詐騙

桃園市八德區一名74歲老婦在網路認識一名男子，雙方噓寒問暖一段時間後，對方要求老婦匯款借他14萬元；老婦到銀行稱要借錢給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。