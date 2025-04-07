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苗栗頭份自小客車撞倒機車2人傷 駕駛肇事逃逸

中央社／ 苗栗縣7日電

1輛自小客車昨天行經苗栗縣頭份市正興路時與機車碰撞，導致騎士和乘客受傷送醫。目擊民眾指出，自小客車駕駛自稱有喝酒，想私下解決，但隨後竟加速逃逸。警方獲報以車追人，正進行調查。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長盧彥廷今天表示，6日傍晚接獲報案，頭份市正興路便利超商前發生交通事故，經查為1輛自小客車往尖山方向行駛，擦撞同行普重機騎士羅姓男子（69歲）後逃逸，警方協助將騎士與廖姓女乘客（66歲）送醫救治。

目擊民眾指出，自小客車駕駛撞倒機車，原本下車要把受傷的阿嬤扶到路旁私下解決，但阿嬤腿部疑似骨折，有熱心民眾制止請她不要亂動；肇事駕駛當下承認有喝酒，想私下和解，但可能看到圍觀民眾越來越多，隨後竟上車加速油門揚長而去。

苗栗縣消防局頭份分隊指出，救護人員趕抵事故地點，發現羅男身體多處擦傷，後座乘客廖女左腳疑似骨折，立即給予適當醫療處置後，送往為恭醫院救治，幸無生命危險。

頭份警分局表示，針對肇事駕駛部分，已掌握肇事車輛車籍資料，透過以車追人方式，鎖定彭姓犯嫌（51歲），目前正全力查緝中；同時呼籲駕駛人，行車時應注意車前狀況，以免發生交通事故，若發生事故時，應留在現場並報警配合程序處理。

交通事故 苗栗縣 頭份

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