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高雄男討萬元痛扁欠債男 鄰居聞哀號聲報警他下場慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

史姓男子欠張姓男子1萬元未還，張屢催款無果，今天凌晨2時撂友人董姓和林姓男子至史男位於高市鳳山區住處，因史男仍拿不出錢，張憤持棒痛扁他，鄰居聽聞打架聲報警；警網攔下欲開車逃離的張男，在其身上查獲安毒及毒咖啡包。

鳳山警分局今天凌晨2時許獲報，指漢慶街138巷有打架糾紛，線上警組及快打警力趕抵現場，警方見史姓男子（32歲）被打得頭破血流，攔截欲開車離去的董姓男子（56歲）及張姓男子（36歲）、林姓男子（40歲）等3人。

張男等3人下車後，警方要求3人坐在地上受檢，隨後在張男身上查獲3包重10.3公克的安非他命、18.81公克的毒咖啡包等毒品；受傷的史男被送醫至治療，幸無生命危險。

警方事後調查，史男因積欠張男1萬元未還，張男屢討債不成，今凌晨找上門，涉持棍打傷史男；警詢後，依妨害秩序、傷害罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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高雄張姓男子撂2名友人今天凌晨至鳳山區向史男追討萬元債務不成，痛扁史男，鄰居聞哀號聲報警，警方在張身上起出20餘公克的毒品。記者石秀華／翻攝
高雄張姓男子撂2名友人今天凌晨至鳳山區向史男追討萬元債務不成，痛扁史男，鄰居聞哀號聲報警，警方在張身上起出20餘公克的毒品。記者石秀華／翻攝
高雄張姓男子撂2名友人今天凌晨至鳳山區向史男追討萬元債務不成，痛扁史男，鄰居聞哀號聲報警，警方在張身上起出20餘公克的毒品。記者石秀華／翻攝
高雄張姓男子撂2名友人今天凌晨至鳳山區向史男追討萬元債務不成，痛扁史男，鄰居聞哀號聲報警，警方在張身上起出20餘公克的毒品。記者石秀華／翻攝

傷害罪 咖啡 毒品 討債

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