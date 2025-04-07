她新買羽絨外套遺留在計程車 警調監視器十分鐘內找回
32歲李姓女子昨天從台南火車站搭乘計程車返回北區租屋處時，下車後才想不慎將新購買、1小包收納好的極輕羽絨連帽外套遺留在車上；由於羽絨外套是剛買不久的新衣服，且搭乘的計程車是隨機攔車，不知車號，她急向警方求助，所幸失而復得。
昨天下午3時許，李女走進台南市警中正派出所求助，警員林致融見李女神情慌張，請她慢慢說明，並請她回想上、下車位置及經過的地方；警員調閱李女下車點周遭監視器畫面，經過濾數支監視器及多輛計程車，10分鐘內即確認調到李女搭乘的計程車車號。
經警員聯繫司機查後座，順利確認羽絨外套還在車上，司機瞭解是乘客外套後，也熱心將外套直接送到派出所；李女取回外套，向警員及司機致謝，說明外套才剛購買，還好失而復得。
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