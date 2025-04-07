影／慣竊被逮拉肚子到軟腳 豐原警護送就醫確認感染諾羅病毒

一名慣竊日前被豐原警方逮捕時，突然拉肚子到軟腳，員警護送他就醫，確認感染諾羅病毒，嫌犯感謝員警送醫，供出自己去年至今涉及7件工廠竊案，台中地檢署檢察官上月底依加重竊盜罪起訴。

豐原區去年12月起陸續發生數起侵入工廠竊盜案，都是窗戶及門鎖遭破壞後侵入廠房內，翻箱倒櫃竊取現金、手錶、金項鍊等財物，豐原分局接獲民眾報案後成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

警方調查，這幾件竊盜案都是住在中市南區的53歲潘姓男子慣竊所為，他的一貫手法都在深夜時持金屬鉗子破壞工廠的門窗後行竊，他犯案時會以外套、帽子、口罩等裝扮遮掩外，更會以雨傘等工具把現場監視器鏡頭移位，規避警方查緝。

蒐證完備後，警方上月持台中地方法院核發搜索票到潘嫌住處搜索，當場查扣作案衣物、工具及被害人遭竊手錶等贓證物，全案詢畢依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官認潘嫌惡性重大且有反覆實施之虞，向台中地方法院聲押獲准。

潘嫌遭查獲時不斷要求要上廁所拉肚子，警方原以為潘嫌藉故裝病欲拖延時間，經觀察後見潘嫌確實身體不適，先帶他到醫院看診，經醫生診斷為感染諾羅病毒，潘嫌因感動警方帶同看診，坦承自己涉及竊案，檢察官上月底依加重竊盜罪起訴。