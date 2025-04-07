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北市慢車酒駕 去年取締暴增3倍

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市去年取締慢車酒駕暴增至507件，較前年成長近3倍。圖為示意圖，與新聞事件無關。本報資料照片
北市去年取締慢車酒駕暴增至507件，較前年成長近3倍。圖為示意圖，與新聞事件無關。本報資料照片
北市去年慢車酒駕取締暴增至507件，較前年暴增近3倍，其中33件依公共危險罪送辦。不少人以為騎自行車代步不算酒駕，議員憂機慢車速度看似安全，仍可能導致嚴重事故，成為交通安全「新破口」。

交通局指出，慢車酒駕，除可能挨罰最高2400元罰鍰，還可能涉犯公共危險罪遭法辦，若是YouBike酒駕，將依會員條款停權2年，會再加強宣導。

慢車酒駕取締件數增加，北市交通警察大隊分析原因，一是2022年起酒駕罰則修法加嚴，部分民眾改騎自行車規避；另外，2022年中央宣布電動自行車相關修法，因有2年緩衝期間，去年法規生效前警方加強取締類微電車違規，發現不少酒駕民眾改騎電力自行車，規避罰則較重的汽機車酒駕；第三，2023年疫情過後，民眾應酬飲宴機會有增加趨勢。

北市議員曾獻瑩調閱交大資料發現，2023年慢車酒駕取締僅129件，2024年暴增至507件，成長約2.93倍，其中33件依公共危險罪移送法辦。

曾獻瑩直言，慢車酒駕逐漸成為城市交通安全「新破口」，不只反映民眾認知不足，也凸顯執法與宣導系統仍有明顯盲點，建議針對高風險時段與熱點加強宣導，或在YouBike站加裝宣導警語等。

交大表示，若慢車酒駕，將依道路交通管理處罰條例，處1200至2400元罰鍰，且當場要求停止駕駛；拒酒測者，處4800元罰鍰。尤其騎乘電動輔助自行車、微型電動二輪車等恐涉犯公共危險罪遭送辦。

北市交通局長謝銘鴻說，很多人以為騎自行車代步不算酒駕，直言「執法是最好的教育」，交通局與相關局處將持續宣傳「酒前、酒後、宿醉不開車」觀念。YouBike使用者酒駕，將依會員條款停權2年；YouBike騎乘禮儀及規範，交通局都有透過CMS內容管理系統、跑馬燈及新聞稿等方式宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 酒駕 電動自行車

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