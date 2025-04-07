清明登山渡溪 女遭沖走亡

汪姓女山友前天在渡樂樂溪時不慎遭溪水沖走，救難人員昨天在溪流下游處找到人，已明顯死亡。圖／花蓮縣消防局提供 一支六人登山隊利用清明節連假攀登花蓮玉里山，前天在橫越樂樂溪時，五十三歲江姓女山友不幸遭溪水沖走，救難人員昨天凌晨在落水處近三公里下游找到江女，已經死亡；六人經查未申請入山許可，面臨開罰。

據調查，該登山隊成員來自台南、台中及彰化等縣市，彼此為登山同好，常相約爬山，此次利用清明節連假攀登玉山國家公園邊緣，在花蓮玉里鎮、卓溪鄉的玉里山、卓溪山等中級山路線。

一行人本月三日從卓溪登山口入山，四日攻頂玉里山後，五日準備從瓦拉米登山口下山，前天下午一時許六人陸續渡過樂樂溪時，江女疑不慎滑倒，遭湍急溪水沖走，一下子不見人影；其他五人來不及援救，溪流周邊無訊號也無法立即報案，有隊友徒步跑到佳心駐在所有收訊的地方才成功求援。

花蓮縣消防局接獲報案，與玉管處、林保署、玉里警分局、中華民國山難搜救協會等十八人組成搜救隊伍，分三梯次入山救援，依隊友提供江女身穿紫色衣服、黑色褲子及黑色背包等特徵，在樂樂溪落水位置往下游搜救，昨天凌晨零時許，在離落水處二至三公里處尋獲江女，但人已溺斃，交檢警調查。

據了解，六名登山成員過去常相約爬百岳，其中江女登山經驗豐富，大家都喊她領隊，不過江女並沒有考取領隊證照；意外後團隊氣氛沉重。

依現行法規，攀登玉里山、卓溪山路線需事先申請入山證，消防局初步發現六人登山隊伍並未申請入山證，將依花蓮縣登山自治條例移送相關單位，可裁罰一萬至五萬元；另保七總隊也將依國家公園法開罰。