男子心情差酒後潑汽油縱火 熱心騎士追趕助豐原警方逮到人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

羅姓男子心情差前晚酒後在豐原區豐原大道旁潑汽油縱火，縱火過程被一名熱心騎士目擊，騎士想追捕嫌犯被對方脫逃，再提供行車影像助警方追查，豐原警分局今天說明，已查獲羅男到案，依公共危險罪嫌函送法辦。

熱心騎士在網路PO行車影像表示，前晚7點多他騎機車經過豐原區豐原大道，看到縱火現行犯，他寫「騎車遇到縱火犯是要有多低的機率」，畫面中，一名男子騎自行車在路旁疑潑汽油後點火，火勢猛烈，熱心騎士停車上前喝止，並要阻止他逃離，嫌犯仍騎車離開，騎士報案並提供行車影像供警方追查。

豐原警分局表示，已查出縱火是44歲羅姓男子，他自稱心情不好，酒後拿汽油在路旁潑灑後點火，將依公共危險罪嫌函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

豐原警分局逮捕縱火嫌犯，依法函送。記者游振昇／翻攝
豐原警分局逮捕縱火嫌犯，依法函送。記者游振昇／翻攝

縱火 自行車 豐原

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