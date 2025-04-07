攀太魯閣號搭5站 40歲男落軌

蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，錯過時間，情急跳上車廂第三、四節連接器「上車」，可明顯看到他身體「懸掛車外」，違法鐵路法台鐵送裁罰。記者游明煌／翻攝 蔡姓男子前天搭乘台鐵太魯閣號準備從台北前往羅東，他在南港站下車購物返回卻發現車門已關，情急之下竟攀附在第三、四節車廂外的連接器「搭車」，台鐵緊急安排列車停靠七堵站，蔡體力不支落軌，幸未受傷。

台鐵人員說，太魯閣號列車時速可達一三○公里，直呼「玩命」，將依鐵路法開罰一五○○元至七五○○元不等，該列車也因此延誤五分鐘。

據了解，台鐵四四八列車前晚七時卅三分從新北市樹林站發車，終點站是台東站。年約四十歲蔡姓男子從台北站上車，列車停靠南港站時，蔡下車買東西吃，來不及回到車廂，即站在車廂間的連接器上隨列車疾駛。

列車通過汐止站時，運轉員發現車廂間連結器位置疑似有人攀附，立即回報；台鐵安排列車臨時停靠在七堵站，蔡從「上車」處已過了五站，體力不濟摔坐軌道，由七堵站員及路警拉上月台，隨後被送到醫院，但警方昨天又發現他出現在七堵站外神情有異，聯絡上蔡母後，由警方協助其搭計程車回高雄，蔡違反鐵路法，全案函送交通部鐵道局裁處。