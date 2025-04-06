曾徒步環台！直播主企鵝妹持就業金卡卻被禁入境 移民署說明原因

中央社／ 台北6日電

曾徒步環島的南韓知名直播主柳允進（暱稱企鵝妹）指稱持有文化藝術類就業金卡，卻遭禁止入台。移民署今天指出，因柳女曾在台非法工作，遭勞動單位裁處，依法管制入境。

南韓知名直播主柳允進（暱稱企鵝妹）曾於2023年期間展開徒步環台直播，因遭男子尾隨，當時引發外界關注。

柳允進今天直播時提到持有台灣的文化藝術類就業金卡，卻被禁止入境台灣，3年後才能入台，可能原因是2023年擔任電玩遊戲的一日店長未申請工作許可。她的直播內容，在網路引發關注。

對此，內政部移民署今天透過訊息表示，YouTuber企鵝妹今年4月5日持有文化藝術類就業金卡自韓國搭機赴台灣時，因遭管制而無法入境。

移民署指出，勞動部於今年3月25日通知，柳允進曾於2023年在台灣非法工作，並經台北市政府勞動局裁處，依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

移民署表示，若柳允進符合解除管制規定，可再提出申請，另有關持有就業金卡，依入出國及移民法規定廢止其許可。

有關外籍人士持有就業金卡卻被移民署管制入境，近期還有美國籍YouTuber樂樂法利。

移民署3月間對此發布資訊指出，樂樂法利獲核發文化藝術類就業金卡，卻無法自美國搭機入台，因他於2023年在台期間，非法工作案經台北市政府勞動局裁處，依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

移民署當時表示，樂樂法利尚在管制期間，不符合核發就業金卡條件，已依規定撤銷其許可，並就相關行政作業流程進行檢討，若日後符合解除管制規定，可再次提出申請。

內政部長劉世芳今年3月24日赴立法院備詢前接受媒體聯訪，記者提問當初審核就業金卡時為何沒發現樂樂法利因非法工作案遭管制入境，她指出，對於個案還是不對外說明，若覺得處理方面有任何瑕疵或法律適用不周，鼓勵個案訴願或陳情，會按程序辦理。

企鵝妹。記者李政龍／攝影
企鵝妹。記者李政龍／攝影

企鵝妹 直播主 移民署

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