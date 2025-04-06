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賓士男見前女友坐上國產車 寧毀賓士也要撞爛他的車
高雄岡山區信中街61巷今天下午1時許發生轎車對撞車禍，警方到場後發現是郭姓男子和歐陽姓前女友因感情糾紛，郭見歐陽女子坐上劉姓男子汽車，當場駕駛賓士朝劉男國產撞擊，劉下車後持刀反擊，所幸未造成任何人受傷，警方到場後壓制雙方，朝公共危險、毀損、殺人未遂等罪偵辦。
警方調查，28歲郭男和28歲歐陽女分手約1星期，今下午1時許，郭男前去找歐陽女談判，在信中街見歐陽女坐上劉男轎車，郭男隨即駕駛賓士車朝劉男車頭對撞。
兩輛車在巷弄撞擊傳出巨大聲響，劉男不滿，下車後隨即持刀朝郭男揮舞，所幸警方火速到場，壓制雙方氣焰後將郭、劉等人帶回偵訊。
因衝突無人受傷，警訊後全案依公共危險罪、毀損、殺人未遂、恐嚇等罪嫌，將兩人移送橋頭地方檢察署偵辦。
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