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檢舉成功領5萬！警政署「百斬計畫」桃警同民眾逮車手

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名婦人近日加入網路股票投資社群，理財專員不斷傳訊給她，讓她心動準備投資20萬元，但婦人警覺性高，擔心遇到詐騙集團，於是先向警方諮詢，員警識破是詐團慣用伎倆，與婦人聯手誘捕出面取款的葉姓女車手，全案移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，昨有婦人至桃園分局大樹派出所諮詢，表示無意間加入網路股票投資社群，一名劉姓理財專員每日傳送股票投資訊息，讓他很心動，準備投資新台幣20萬元，但怕是詐騙陷阱，所以向警員諮詢。

員警聽完當場識破是詐騙集團慣用假投資真詐財的伎倆，經勸導說明與婦人共同聯手，誘捕葉姓女車手出面到一間超商領錢，結果2人簽完合約後，葉姓女車手正在收拾東西準備離開，早在一旁埋伏的員警立刻上前逮捕，起獲女車手身上的偽造員工證件及收據等物，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

內政部警政署規劃推動「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵一般民眾或經發掘尚未報案的潛在被害人，除即時告知遭詐騙情事阻止並繼續匯款，且能提供詐欺車手情資線索等，進而協助配合警察機關誘捕詐欺車手及集團成員成功拘捕到案，如符合規定經審核通過後，將可頒發5萬元獎金鼓勵，打擊詐騙集團氣焰。

桃園分局分局長王智民呼籲，民眾可至內政部警政署刑事警察局165打詐儀表板「百斬計畫獎五萬 車手檢舉專區」提供線索；情況急迫時，撥打110或165專線，將由員警協助完成提供情資。

桃園一名婦人加入網路股票投資社群，心動準備投資20萬元，但她擔心遇到詐騙集團，於是先向警方諮詢，員警識破是詐團慣用伎倆，與婦人聯手誘捕出面取款的葉姓女車手，並起出偽造證件等證物。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名婦人加入網路股票投資社群，心動準備投資20萬元，但她擔心遇到詐騙集團，於是先向警方諮詢，員警識破是詐團慣用伎倆，與婦人聯手誘捕出面取款的葉姓女車手，並起出偽造證件等證物。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名婦人加入網路股票投資社群，心動準備投資20萬元，但她擔心遇到詐騙集團，於是先向警方諮詢，員警識破是詐團慣用伎倆，與婦人聯手誘捕出面取款的葉姓女車手，並起出偽造證件等證物。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名婦人加入網路股票投資社群，心動準備投資20萬元，但她擔心遇到詐騙集團，於是先向警方諮詢，員警識破是詐團慣用伎倆，與婦人聯手誘捕出面取款的葉姓女車手，並起出偽造證件等證物。記者周嘉茹／翻攝

桃園地檢署 理財 詐欺 詐騙集團 車手

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