中壢不平靜的一夜 泰男酒後打傷店員…車站前爆毆打

桃園市中壢區昨晚警方攔查租車衝撞警車開槍，又爆出昨晚在中壢火車站前方，34歲泰籍男子「阿加」在一家舞廳喝酒後與泰籍同鄉口角，竟情緒激動攻擊店內林男，舞廳的外籍工作人員追到中正路爆發扭打揮拳，網路PO文熱議及批評，昨天車禍又槍戰、街頭打架「中壢的日常？」

中壢警方今天下午指出，中壢火車站前方的中正路，一家外籍移工喜歡聚會的舞廳，昨晚8時，一名泰籍移工阿加喝酒後，在舞廳與泰籍移工同鄉酒後發生口角衝突，一名26歲本國籍林姓男子，在衝突過程勸離，遭阿加情緒失控攻擊，林男輕微擦挫傷，店內外移員工看見，追出店外在中正店「墊腳石」書店前扭打揮拳。

中壢派出所據報，中正路民眾打架糾紛，員警出動趕到現場制止雙方打架，將阿加泰籍男子帶回派出所保護管束，林姓男子驗傷提告，警方訊後將阿加依傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

這群外籍移工7、8人在中壢中正路「墊腳石書店」聚眾打架事件，網友在Threads社群上PO文，引起「脆友」熱議，有的網友警告說，漂亮女生經過那邊要小心、喝醉的外勞會騷擾。也有網友說「怎麼又是中壢，昨天車禍又槍戰、打架」。有網友看到墊腳店書店，批評說「一群社會絆腳石」。

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