快訊

「無意報復美對等關稅」 賴清德祭5項策略因應：從零關稅談起

關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

4個半月就有3起事故！新北第二行政中心工地屢傳意外 共釀2死3傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重區新北第二行政中心工地下午傳出移工墜落意外，送醫後宣告不治，這是該工地第3次意外。去年（2024年）11月22日發生吊塔掉落造成1死3傷，今年2月又發生吊臂車勾斷號誌桿事件，至於今天移工墜落原因仍待調查。

據了解，新北市消防局及三重警方今天下午4時許接獲報案，三重區重新路五段518號（新北市第二行政中心）有工人墜落。救護人員到場發現墜落的21歲阮姓男移工已無呼吸心跳，由救護車送往衛福部台北醫院，急救後仍因傷重宣告不治。

據調查這是工地第三起意外，去年11月22日上午9時許，工地2座吊塔突墜落，造成現場正在施工4名工人受傷送醫，其中1名工人因傷重搶救無效。

新北市勞工局當時案發後會同勞動部職安署前往檢查，初步判斷疑似因旋轉盤螺絲損壞造成起重機掉落，新北市工務局認為施工未做妥安全防護措施，依違反建築法處分監、承造人並予以停工至改善為止。

事隔不到3個月，今年2月18日1名陳姓男子駕駛曲臂式吊桿車至工地工作，結束後開吊桿車離開時，因吊臂未收起不慎勾到三重區重新路與光復路口電線，將連接的號誌桿整根扯落在地，所幸當時並無人車經過，未造成人員傷亡。

今天下午，工地人員巡邏時驚見21歲阮姓移工倒臥在地，救護人員到場時阮男已無生命跡象，送醫不治。據了解阮姓移工疑從5樓墜落，但該棟墜樓工地今天並無施工，工頭表示不清楚為何阮男會來此處，警方已將工頭帶回警局，確切案情待釐清中。

吊桿車扯斷號誌桿現場位於新北市第二行政中心工地前，警方到場進行疏導。記者黃子騰／翻攝
吊桿車扯斷號誌桿現場位於新北市第二行政中心工地前，警方到場進行疏導。記者黃子騰／翻攝
新北市三重區第二行政中心工地吊塔掉落，釀成1死3傷慘劇。記者王長鼎／翻攝
新北市三重區第二行政中心工地吊塔掉落，釀成1死3傷慘劇。記者王長鼎／翻攝
新北市三重區第二行政中心工地吊塔掉落，釀成1死3傷慘劇。記者王長鼎／翻攝
新北市三重區第二行政中心工地吊塔掉落，釀成1死3傷慘劇。記者王長鼎／翻攝
警方在阮男墜落現場圍起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
警方在阮男墜落現場圍起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

三重 勞動部 勞工局 工人 移工

延伸閱讀

違法代客操盤抽傭保證獲利 新北某銀行男遭訴

新北第二行政中心傳工安意外 工人高處墜落命危送醫

搶住宿商機 新北旅宿業寄望5月世壯運帶起運動觀光熱

校長大洗牌！新北6校高中職異動 教局估10年內遇退休潮

相關新聞

北捷落軌女是23歲台大生…已婚丈夫卻未現身 檢警相驗「2處致命傷」奪命

23歲賴女昨天晚間6時許，在板橋區捷運府中站趁列車進站時，竟攀爬月台門闖入軌道，遭列車撞擊卡在車底當場失去生命跡象，送醫...

捷運府中站女子落軌遭撞亡 檢警今下午相驗家屬現身

新北市捷運府中站昨天晚間發生落軌死亡意外，23歲賴女趁列車進站時不明原因攀爬月台門闖入軌道，旋遭列車撞上卡在車底失去生命...

北宜公路車禍…保時捷和SKODA中線對撞 車頭皆損2駕駛受傷

新北市石碇區北宜公路今天中午發生對撞車禍。26歲蔡男駕駛保時捷跑車行經北宜公路23.5公里處時，與對向33歲陳女駕駛的S...

在台8線中橫段施工出意外 鏟裝機倒頭栽駕駛被壓傷命危

花蓮縣秀林鄉、台8線中橫公路181公里處，公路局工班工人操作鏟裝機，將土石運往溪谷，疑似石頭挖太多，要把石頭放到溪底時，...

台8線中橫刷坡工程清運大石頭 鏟裝機傾倒壓傷工頭

今天台8線181.5公里長春祠路段，公路局太魯閣工務段工班施作掛網及局部刷坡作業，上午近11時，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機...

陪父遊綠博卻天人永隔 女兒泣：如今眼睛閉起來就是那畫面

宜蘭綠博發生電動小火車撞上老夫妻1死1傷，代理縣長林茂盛今慰問傷者時，老夫妻的子女哽咽泣訴，前1秒看爸爸還在笑，下1秒就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。