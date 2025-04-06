4個半月就有3起事故！新北第二行政中心工地屢傳意外 共釀2死3傷

新北市三重區新北第二行政中心工地下午傳出移工墜落意外，送醫後宣告不治，這是該工地第3次意外。去年（2024年）11月22日發生吊塔掉落造成1死3傷，今年2月又發生吊臂車勾斷號誌桿事件，至於今天移工墜落原因仍待調查。

據了解，新北市消防局及三重警方今天下午4時許接獲報案，三重區重新路五段518號（新北市第二行政中心）有工人墜落。救護人員到場發現墜落的21歲阮姓男移工已無呼吸心跳，由救護車送往衛福部台北醫院，急救後仍因傷重宣告不治。

據調查這是工地第三起意外，去年11月22日上午9時許，工地2座吊塔突墜落，造成現場正在施工4名工人受傷送醫，其中1名工人因傷重搶救無效。

新北市勞工局當時案發後會同勞動部職安署前往檢查，初步判斷疑似因旋轉盤螺絲損壞造成起重機掉落，新北市工務局認為施工未做妥安全防護措施，依違反建築法處分監、承造人並予以停工至改善為止。

事隔不到3個月，今年2月18日1名陳姓男子駕駛曲臂式吊桿車至工地工作，結束後開吊桿車離開時，因吊臂未收起不慎勾到三重區重新路與光復路口電線，將連接的號誌桿整根扯落在地，所幸當時並無人車經過，未造成人員傷亡。

今天下午，工地人員巡邏時驚見21歲阮姓移工倒臥在地，救護人員到場時阮男已無生命跡象，送醫不治。據了解阮姓移工疑從5樓墜落，但該棟墜樓工地今天並無施工，工頭表示不清楚為何阮男會來此處，警方已將工頭帶回警局，確切案情待釐清中。