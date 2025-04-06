違法代客操盤抽傭保證獲利 新北某銀行男遭訴

新北市新莊一名在銀行上班的張姓男子，因對股市及期貨交易甚有心得，於是在同事、友人的介紹下，涉嫌違法替4名投資人代客操盤並保證獲利，自己再從獲利中抽取1.8至2.5％作為酬勞；新北地檢署依違反期貨交易法、證券投資信託及顧問法起訴他。

檢調查出，張男和梁姓、林姓、徐姓、鄒姓4名投資人，自2017至2021年間，分別簽立「資本市場合議投資管理契約書」，各收取3人240萬、100萬、216萬和160萬元，由張男代為操作台期指、期貨或股票交易，再按代操績效分潤給投資人。

張男原先保證，月獲利至少有3、4％以上還可保本，自己則從中抽取1.8至2.5％不等利潤作為酬勞，期滿則發還本金。後來張男牛皮吹破投資失利，開始無法固定每月分紅給上述4名投資人，有人擔心自己遇到吸金詐騙而提告。

檢察官調查認為，張男並未公開舉辦說明會或在網路公開具體投資方案向不特定人吸收資金，被害4名投資人都是輾轉藉由同事、友人引介，自願委由張男代為投資，其行為未達非法吸金、詐欺取財或背信的程度。