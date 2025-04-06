北宜公路車禍…保時捷和SKODA中線對撞 車頭皆損2駕駛受傷

新北市石碇區北宜公路今天中午發生對撞車禍。26歲蔡男駕駛保時捷跑車行經北宜公路23.5公里處時，與對向33歲陳女駕駛的SKODA休旅車對撞，2車車頭嚴重毀損，蔡男及陳女多處擦挫傷不願就醫。警方初判雙方疑太靠近中線釀禍，確切肇事原因待查。

據了解，新店警方今天中午12時許接獲報案，在石碇區北宜公路23.5公里處有車禍事故。警員到場經查駕駛保時捷跑車的26歲蔡男行經該處時，對向33歲陳女駕駛SKODA休旅車正好行經，疑似皆太靠近中線不慎發生對撞，2車車頭都嚴重毀損，橫停在車道動彈不得。

警方發現蔡男及陳女全身多處輕微擦挫傷，但意識清醒無生命危險不願就醫。雙方酒測值均為0，警方依規定測繪採證，確切肇事原因仍待調查釐清。