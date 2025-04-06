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北宜公路車禍…保時捷和SKODA中線對撞 車頭皆損2駕駛受傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市石碇區北宜公路今天中午發生對撞車禍。26歲蔡男駕駛保時捷跑車行經北宜公路23.5公里處時，與對向33歲陳女駕駛的SKODA休旅車對撞，2車車頭嚴重毀損，蔡男及陳女多處擦挫傷不願就醫。警方初判雙方疑太靠近中線釀禍，確切肇事原因待查。

據了解，新店警方今天中午12時許接獲報案，在石碇區北宜公路23.5公里處有車禍事故。警員到場經查駕駛保時捷跑車的26歲蔡男行經該處時，對向33歲陳女駕駛SKODA休旅車正好行經，疑似皆太靠近中線不慎發生對撞，2車車頭都嚴重毀損，橫停在車道動彈不得。

警方發現蔡男及陳女全身多處輕微擦挫傷，但意識清醒無生命危險不願就醫。雙方酒測值均為0，警方依規定測繪採證，確切肇事原因仍待調查釐清。

蔡男駕駛的保時捷(左)與陳女駕駛的SKODA休旅車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
蔡男駕駛的保時捷(左)與陳女駕駛的SKODA休旅車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
保時捷與SKODA車頭均嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
保時捷與SKODA車頭均嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
保時捷(右)與SKODA休旅車發生碰撞後橫占馬路。記者黃子騰／翻攝
保時捷(右)與SKODA休旅車發生碰撞後橫占馬路。記者黃子騰／翻攝

休旅車 保時捷 北宜公路 車禍

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