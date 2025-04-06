影／大甲媽遶境他開車掛朋友車牌被警攔查 最重罰5.4萬元

大甲媽祖遶境進香剛出發，隊伍昨天經過台中市沙鹿區，一名男子開車要參加遶境，被員警查出他的賓士車掛上別車車牌，他承認車牌被吊扣，向朋友借車牌懸掛上路，警方將依法開出4張罰單，最重可開罰5.4萬元。

大甲媽祖遶境進香隊伍昨天經過台中市清水警分局轄區，員警昨天執行交通稽查勤務，在沙鹿區鎮南路二段，盤查24歲李姓男子駕駛黑色賓士車，發現牌照與車身不符，李男坦承自己的賓士車日前遭吊扣，他向朋友借用車牌懸掛使用。

警方又查出李男無照駕駛，且已5年第2次違規，李男分別違反道路交通管理處罰條例，第12第1項第5款及第6款「使用他車牌照」、「牌照吊扣期間行駛」，可處3600以上及1萬800元以下罰鍰，及同條例第21條第1項「無照駕駛」且「5年內違規2次」，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，警方依法告發並當場禁止其行駛，4張罰單最重可罰他5萬4000元。

大甲媽遶境進香活動4月4日晚上起駕，凌晨進入台中市清水區，大量人潮將湧入，清水警分局派員維護鑾轎安全外，為防制改裝車輛聚集產生高分貝噪音，嚴重妨害遶境隊伍或穿梭在行進的人潮中，影響環境安寧，當晚也會同環保局、監理站等單位在沙鹿區公所前共同實施「環、警、監」聯合稽查，針對行經疑似改裝車輛實施攔查，共攔查機車排氣檢驗不合格1輛，錄影蒐證，實施噪音檢測，將不合格車輛依噪音管制法處以車輛所有人或使用人罰鍰，並通知限期改善，另告發交通違規1件依相關規定辦理。

警方呼籲車輛牌照吊扣期間，駕駛勿心存僥倖使用他車號牌行駛，應遵守各項交通規則，以維護用路人生命、財產安全。