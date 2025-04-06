機車停路邊墜落東華大橋…男子僅腳骨折命大 緊急送醫治療
今天下午花蓮縣壽豐鄉東華大橋驚傳一起墜落事件，年紀20幾歲男子疑似將機車停在橋上再往下跳。消防局特搜大隊與2分隊前往救援，將男子從橋下約15公尺吊掛上來，奇蹟只有腳骨折與擦挫傷，生命跡象穩定，緊急送醫治療。
消防局指出，今天下午1時55分，接獲民眾報案，在壽豐鄉台11丙2公里處東華大橋，有男子墜落至橋下，立即派遣特搜大隊、仁里分隊、壽豐分隊，共5車11人前往現場救援。 消防人員抵達現場後，立即將特搜大隊人員與擔架繩索垂降至橋下，將傷者吊掛至橋面，隨即將該傷者送往慈濟醫院治療。
特搜大隊長簡弘丞說，目測20幾歲男性腳骨折，生命跡象穩定，有看到應該是男子的機車停好放在路邊，初步研判有可能是自殺，不過沒有問他為何會掉下去，送慈濟醫院治療中。詳細事故原因尚待警方調查釐清。
今天花蓮救護案件接連不斷，消防救護人員趕赴現場救命，先是上午10時許男子騎乘機車墜落15公尺深邊坡；中午又接到台8線中橫公路長春祠路段救護案件；下午則是墜橋意外，再加上今天凌晨尋獲山友遭溪流沖走事故，截至目前已有4起意外發生。
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