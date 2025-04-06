快訊

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

校長大洗牌！新北6校高中職異動 教局估10年內遇「退休潮」

好友傳「繪畫大公投」網址幫小孩投票？小心LINE遭盜用

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假借幫子女或寵物等競賽投票，傳送網址誘使民眾點擊輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒親友借錢，刑事局提醒提高警覺。

警方說，許姓女子近期在IG收到好友私訊，對方傳送「繪畫大公投」網址，請她幫小孩畫作競賽投票，她點擊網址跳出登入LINE投票畫面，依指示輸入LINE帳號、密碼及手機驗證碼，LINE遭詐團盜用，假冒許向其LINE好友借錢。

刑事局提醒民眾，勿點擊不明網址及輸入帳密、防詐的一次性認證碼（OTP），收到借錢訊息，應以行動或家用電話向本人查證，LINE近期將改版推出1.54版本，讓遭盜用客戶迅速取回帳號避免好友遭騙；呼籲社群媒體業者應盡管理責任，協助阻止客戶帳號遭盜用，發生時及時取回，避免客戶帳號成為詐欺跳板。

刑事局說，民眾可至「165全民防騙網」（https://165.npa.gov.tw/#/article/A/1518），了解如何保護LINE帳號不被盜用及被盜用處理方式。

詐騙集團假借幫子女或寵物等競賽投票，傳送網址誘使民眾點擊輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒親友借錢，刑事局提醒提高警覺。圖／刑事局提供
詐騙集團假借幫子女或寵物等競賽投票，傳送網址誘使民眾點擊輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒親友借錢，刑事局提醒提高警覺。圖／刑事局提供
詐騙集團假借幫子女或寵物等競賽投票，傳送網址誘使民眾點擊輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒親友借錢，刑事局提醒提高警覺。圖／刑事局提供
詐騙集團假借幫子女或寵物等競賽投票，傳送網址誘使民眾點擊輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒親友借錢，刑事局提醒提高警覺。圖／刑事局提供

LINE 借錢 投票 詐騙集團

延伸閱讀

《秘密關係》瘋批霸總壁咚學弟 四角戀太瘋太好嗑

愛愛後頭上會有詭異紅線！男星說謊當場社死　「神顏天菜」李洙赫19禁新劇傳好消息

古人也玩社群？不只Threads發廢文，還能LINE來LINE去！

房東竟成詐團新標的 假租客誘騙投資⋯上千萬元血本無歸

相關新聞

北捷落軌女是23歲台大生…已婚丈夫卻未現身 檢警相驗「2處致命傷」奪命

23歲賴女昨天晚間6時許，在板橋區捷運府中站趁列車進站時，竟攀爬月台門闖入軌道，遭列車撞擊卡在車底當場失去生命跡象，送醫...

捷運府中站女子落軌遭撞亡 檢警今下午相驗家屬現身

新北市捷運府中站昨天晚間發生落軌死亡意外，23歲賴女趁列車進站時不明原因攀爬月台門闖入軌道，旋遭列車撞上卡在車底失去生命...

北宜公路車禍…保時捷和SKODA中線對撞 車頭皆損2駕駛受傷

新北市石碇區北宜公路今天中午發生對撞車禍。26歲蔡男駕駛保時捷跑車行經北宜公路23.5公里處時，與對向33歲陳女駕駛的S...

在台8線中橫段施工出意外 鏟裝機倒頭栽駕駛被壓傷命危

花蓮縣秀林鄉、台8線中橫公路181公里處，公路局工班工人操作鏟裝機，將土石運往溪谷，疑似石頭挖太多，要把石頭放到溪底時，...

台8線中橫刷坡工程清運大石頭 鏟裝機傾倒壓傷工頭

今天台8線181.5公里長春祠路段，公路局太魯閣工務段工班施作掛網及局部刷坡作業，上午近11時，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機...

陪父遊綠博卻天人永隔 女兒泣：如今眼睛閉起來就是那畫面

宜蘭綠博發生電動小火車撞上老夫妻1死1傷，代理縣長林茂盛今慰問傷者時，老夫妻的子女哽咽泣訴，前1秒看爸爸還在笑，下1秒就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。