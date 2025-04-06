好友傳「繪畫大公投」網址幫小孩投票？小心LINE遭盜用

詐騙集團假借幫子女或寵物等競賽投票，傳送網址誘使民眾點擊輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒親友借錢，刑事局提醒提高警覺。

警方說，許姓女子近期在IG收到好友私訊，對方傳送「繪畫大公投」網址，請她幫小孩畫作競賽投票，她點擊網址跳出登入LINE投票畫面，依指示輸入LINE帳號、密碼及手機驗證碼，LINE遭詐團盜用，假冒許向其LINE好友借錢。

刑事局提醒民眾，勿點擊不明網址及輸入帳密、防詐的一次性認證碼（OTP），收到借錢訊息，應以行動或家用電話向本人查證，LINE近期將改版推出1.54版本，讓遭盜用客戶迅速取回帳號避免好友遭騙；呼籲社群媒體業者應盡管理責任，協助阻止客戶帳號遭盜用，發生時及時取回，避免客戶帳號成為詐欺跳板。

刑事局說，民眾可至「165全民防騙網」（https://165.npa.gov.tw/#/article/A/1518），了解如何保護LINE帳號不被盜用及被盜用處理方式。