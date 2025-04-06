北捷落軌女是23歲台大生…已婚丈夫卻未現身 檢警相驗「2處致命傷」奪命

23歲賴女昨天晚間6時許，在板橋區捷運府中站趁列車進站時，竟攀爬月台門闖入軌道，遭列車撞擊卡在車底當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。今天下午檢察官至亞東醫院進行相驗，初判是頭部、腹部遭撞擊因而死亡。家屬對死因則無意見。

據了解，目前仍在就讀台大四年級的23歲賴女已婚，與丈夫在台北市租屋居住。賴女因長期情緒不穩、有就醫記錄。昨天賴女上午從台中北上，在捷運中正紀念堂站搭上捷運，至西門站轉乘板南線到捷運府中站。不料賴女才下車沒多久就攀爬月台門闖入軌道，不幸遭列車撞擊死亡。

賴女母親昨天晚間聞訊緊急自台中北上，但賴之丈夫並未現身。據了解賴女事發前並無異狀，家屬也不解賴女為何會落軌發生意外。檢察官與法醫經1個多小時相驗後，初判女大生死因為頭部、腹部遭重擊，家屬對死因並無異議，遺體將交還家屬辦理後事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980