派出所對面都更基地遭偷剪電纜線 2水電工連假深夜潛入被逮

高姓、李姓男子涉嫌潛入台北市信義區一處都市更新案基地，偷剪電纜線，位於派出所對面，昨凌晨被員警巡經發現逮捕，警方查出高因毒品案被通緝，詢後解送歸案，並將兩人依竊盜罪移送。

警方調查，50歲高姓男子從事水電工，趁清明節連假邀同事40歲李姓男子，前往北市永吉路一處都更基地竊取電纜線，前天晚間10時半開車停在附近，步行進入偷剪電纜線，昨凌晨0時半準備搬運電線離開。

都更基地位於北市信義警分局五分埔派出所對面，五分所員警巡經發現聲響及燈光，逮捕兩人帶回五分所，起獲電纜線2捆、剝皮刀、電纜剪、照明燈等作案工具。

高稱，缺錢繳房租，欲竊取電纜線變賣；李稱應高邀約行竊。警方查出，高去年12月因毒品案被新北地檢署發布通緝，詢後解送歸案，並將兩人依竊盜罪移送。

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