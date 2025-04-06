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台8線中橫刷坡工程清運大石頭 鏟裝機傾倒壓傷工頭

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

今天台8線181.5公里長春祠路段，公路局太魯閣工務段工班施作掛網及局部刷坡作業，上午近11時，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機搬動土石到路邊時，疑似石頭太重導致機具車斗往前傾倒，跳車時不慎被鏟裝機壓到下半身，緊急送醫搶救，目前仍未脫離險境。

太魯閣工務段指出，今天在長春祠路段，公路災修工程上邊坡施作掛網及局部刷坡作業，駕駛鏟裝機駕駛於路側配合搬移土石時，卻重心失穩傾覆，導致駕駛被壓住受傷，經工地人員立即通報消防單位，救護車抵達後救護人員急救，並就近送往國軍花蓮總醫院搶救。

太魯閣段長張佩筠表示，在邊坡掛網工程時，工人看到鬆動土石都會刷下來，用俗稱小山貓的鏟裝機，將土石移到路邊暫置，最後運到土資場放置。過去這樣的作業模式大家都很熟悉，受傷的工頭經驗豐富，初步研判是土石太重，才會導致重心不穩，整個人被鏟裝機與路面護欄夾住壓傷，希望工頭能救回一命。

張佩筠說，工務段接獲通報後，立即掌握事發原因研擬改善對策，絕不能讓事故再次發生，並請施工廠商務必給予受傷人員及家屬最大協助。

公路局太魯閣工務段施工廠商今在長春祠路段施工，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機搬動土石到路邊時，疑似石頭太重，被鏟裝機壓到下半身，緊急送醫搶救。圖／民眾提供
公路局太魯閣工務段施工廠商今在長春祠路段施工，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機搬動土石到路邊時，疑似石頭太重，被鏟裝機壓到下半身，緊急送醫搶救。圖／民眾提供
公路局太魯閣工務段施工廠商今在長春祠路段施工，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機搬動土石到路邊時，疑似石頭太重，被鏟裝機壓到下半身，緊急送醫搶救。圖／民眾提供
公路局太魯閣工務段施工廠商今在長春祠路段施工，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機搬動土石到路邊時，疑似石頭太重，被鏟裝機壓到下半身，緊急送醫搶救。圖／民眾提供
公路局太魯閣工務段工班今天施作掛網及局部刷坡作業，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機搬動土石到路邊時，疑似石頭太重，被鏟裝機壓到下半身，緊急送醫搶救。圖／公路局太魯閣工務段提供
公路局太魯閣工務段工班今天施作掛網及局部刷坡作業，54歲鄭姓工頭駕駛鏟裝機搬動土石到路邊時，疑似石頭太重，被鏟裝機壓到下半身，緊急送醫搶救。圖／公路局太魯閣工務段提供

太魯閣 花蓮

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