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捷運府中站女子落軌遭撞亡 檢警今下午相驗家屬現身

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市捷運府中站昨天晚間發生落軌死亡意外，23歲賴女趁列車進站時不明原因攀爬月台門闖入軌道，旋遭列車撞上卡在車底失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。今天下午檢警在亞東醫院進行相驗，賴女母親到場接受檢察官詢問，賴女落軌原因仍待釐清。

據了解，落軌死亡的23歲賴姓女子，昨晚6時許來到捷運府中站月台，當時列車正從北市往土城頂埔方向進站，賴女竟在此時攀爬月台門闖入軌道，當場被列車撞上並卡在列車車底。新北市消防局派員到場搶救，晚間7時許將賴女救出，但賴女已無生命跡象，經送醫急救至晚間近9時宣告不治。

今天下午1時20分許檢察官會同法醫來到亞東醫院往生室進行相驗，死者賴女家屬也到場配合檢警相驗，賴女確切落軌原因將待檢警相驗釐清。

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檢察官及法醫到場準備相驗。記者黃子騰／攝影
檢察官及法醫到場準備相驗。記者黃子騰／攝影
警方抵達亞東醫院往生室等待檢察官到場相驗。記者黃子騰／攝影
警方抵達亞東醫院往生室等待檢察官到場相驗。記者黃子騰／攝影

死亡

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