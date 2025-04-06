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男子爬恆春西門古蹟 屏東縣府：若受損將開罰

中央社／ 屏東縣6日電

近日網傳一段男子攀爬恆春古城門西門影片，該男子從城牆跳下時，還險撞行經機車。屏東縣文化資產保護所表示，若巡查確認古蹟受損，將依文化資產保存法開罰。

近日網傳一段白衣男子攀爬恆春古城門西門影片，男子一度以雙手支撐懸掛在城門上，下方汽、機車陸續通行，男子欲往下跳時，一旁友人還出聲喊停、以免與機車相撞；最後男子跳下時，仍險遭行經機車撞上。此舉於在地臉書（Facebook）社團引發討論，不少居民表示有破壞古蹟之虞。

文資所表示，從影片初判沒有造成城門毀損，已通知專業團隊巡查，如巡查後確認有毀損古蹟，依文化資產保存法第103條第一項第二款，追究行為人處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上，2000萬元以下罰金。

依恆春鎮公所資訊，恆春縣城是清朝在牡丹社事件之後所設恆春縣治所在，光緒元年1875年興建、1879年落成，是台灣現存城池中唯一保存所有城門的一座。西門位於猴洞山旁，附近寺廟林立、居民聚居，清朝時期運補物資從西門進城，所以附近商家多，在4個城門中人氣最旺，著名恆春老街也在西門旁。

影片 恆春 文化資產

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