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綠博遊園車撞死遊客 設施總檢4月6日重新開園

中央社／ 宜蘭6日電

宜蘭綠色博覽會電動遊園車4日疑煞車失靈，造成1死1傷，園區昨天休園檢測設施，並確認接駁用高爾夫球車煞車安全無虞，今天開園前，宜蘭縣代理縣長林茂盛到場為罹難者默哀。

綠博電動遊園小火車4日下午在園區疑煞車失靈，撞倒園區內來自新北市的游姓老翁（78歲）與呂姓婦人，2人關係為夫妻。游姓老翁傷重不治，呂姓婦人受傷骨折，綠博園區昨天休園，游姓老翁的家屬昨天上午前往園區招魂，要縣府負最大責任，因為縣府沒做好監督、規劃不當。

縣府透過新聞稿表示，今天上午開園前，林茂盛率領工作團隊為不幸罹難者默哀，也為傷者祈福盼早日康復，林茂盛勉勵工作團隊要做好管理，在確保每位遊客安全的前提下提供服務。林茂盛隨後前往醫院探視傷者，接續再至殯儀館弔唁上香致意。

縣府指出，事故發生後，園區另一輛電動遊園小火車也立即永久停駛，昨天休園期間，綠博團隊再次針對所有展館設施總檢測試，尤其是尚須於園區執行免費接駁任務的電動高爾夫球車煞車狀態，在技師逐一安檢完成，並上路反覆測試確認安全無虞後，今天上午重新開園。

縣府除再次表達深切哀悼與誠摯歉意外，並表示團隊於事故發生後，除分別趕赴2間醫院陪同外，並立即安排家屬過夜旅宿，全程陪伴傷者開刀，配合家屬意願聯繫轉院，偕同家屬招魂移靈，配合檢察官與鑑識單位調查，吊運事故車輛保存證據，同步通知保險公司啟動公共意外責任險理賠前置作業，盡最大努力協助罹難者安葬與傷者手術醫療。

團隊 林茂盛 電動

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