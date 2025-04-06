陪父遊綠博卻天人永隔 女兒泣：如今眼睛閉起來就是那畫面

宜蘭綠博發生電動小火車撞上老夫妻1死1傷，代理縣長林茂盛今慰問傷者時，老夫妻的子女哽咽泣訴，前1秒看爸爸還在笑，下1秒就被壓在車底下，如今眼睛閉起來就是那畫面；大女兒說，爸出事當天是她妹妹的結婚紀念日、今天是她小兒子生日，以後遇到這兩個日子，叫他們該如何面對。

老夫妻的大女兒跟二個兒子今天在醫院，看到代理縣長林茂盛探視，大女兒游雅雯泣不成聲，拜託縣長主持公道。她說，看到當天現場狀況，真的沒有辦法接受，開心帶爸媽去玩吃海鮮，前1秒他還回頭看我們笑，但當你看到爸爸掛在車底下，就知道難過是什麼；事後很後悔內疚，覺得是不是我們的責任，這麼安全地方，怎麼會發生這樣的事？

游雅雯很謝謝那天幫忙一起翻開那輛車的人，才有辦法把人拉出來。她說，爸爸出事那天，是她妹妹的結婚紀念日、今天是她小兒子的生日，以後遇到這兩個日子，該如何面對？現在只要眼睛一閉起來就是那畫面，根本睡不著。

兒子說，媽媽傷得太嚴重，兩隻手多處骨折、頸椎也受傷，老人家後續復原力比較差，媽媽後續的醫療要多麻煩縣長這邊；縣政府辦活動沒有錯，事後檢討已經沒有用，希望不要再有下個人發生這麼嚴重難過的事。

代理縣長林茂盛再次向家屬致歉，允諾一定負責，盡全力協助，針對傷者部分，第一時間有請衛生局長與醫院協助，用最好的醫療材料，後續治療及復健等，縣府也會全力協助；針對罹難者，他下午到台北二殯弔唁上香，縣府絕對會面對並協助家屬。