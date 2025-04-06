導航阿里山貪捷徑 不熟路況彎道翻車頻傳

清明連假阿里山吸引來自全台各地遊客上山遊賞，不少人依據導航在阿里山公里39.3公里處接嘉130線上山，這路段可以節省近10公里路程，但這道路狹小，坡度落差大，不熟路況、車況易生意外，4月5日有輛消防車下山時不慎翻落，幸好消防員安全脫困。當地居民表示，連假以來已有多輛車栽在這處彎道。

中埔分局警方表示，嘉130線0.5公里轉彎處，目前接獲報案共有3件（包括消防車），幸好沒有人員傷亡，並沒有外傳那麼多件，不過，這處道路坡度大，且又是個大轉彎，不熟路況、車況駕駛，常會因失控等因素翻車。這條路限制行駛大型車輛，警方會不定時進行取締。

公田村長陳良典表示，以前這條路只有當地人或經常上阿里山的用路人知道，但是隨著網路發達，衛星導航將這路段導入最佳路徑，不少自駕上山遊客經由導航進入嘉130線，然後再接阿里山公路，前後約可以減少10公里路程。

他說，但是這條路有幾個路段坡度、彎度大，如果不熟路況，可能發生意外。這條道路不能行駛大車，但也有遊覽車、砂石車等大型車輛誤闖進來過。

據悉導航從阿里山公路39.3公里處銜接嘉130線，一進入就會有大坡度、大彎道，道路蜿蜒上山行駛約10公里左右再轉至阿里山公里57.6公里，大約節省9公里左右路程。

阿里山居民表示，以往是當地人上山的捷徑，但是近年來，隨著網路訊息發達，導航都會指引這條路上阿里山，這條路較阿里山公路狹小，會車時都要很小心，霧季期間更要小心翼翼，這些年來，許多外地自駕遊客利用這條路上山，因為對路況不熟偶而傳擦撞意外，一但發生就會造成交通阻塞。

居民說，現在都不開這條捷徑了，反而是阿里山公路安全、舒適。

汽車達人吳育才建議上坡下坡都要用低速檔降低煞車負苛，上坡時低速檔可以增加扭力、下坡可以分攤模組跟壓力；低速檔標示可能是「L」、「S」、「1」、「2」通常在往「D」檔的下面一檔。