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在台8線中橫段施工出意外 鏟裝機倒頭栽駕駛被壓傷命危

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉、台8線中橫公路181公里處，公路局工班工人操作鏟裝機，將土石運往溪谷，疑似石頭挖太多，要把石頭放到溪底時，重力導致鏟裝機翻覆，工人從機具駕駛座上掉落，被邊坡柵欄跟鏟裝機壓在下面。救護人員到場時，發現工人沒有生命跡象，送往國軍花蓮總醫院急救。

今天上午10時55分，消防局接獲報案指出，秀林鄉台8線181公里處發生施工事故，一名男性工人疑似遭鏟裝機壓傷，現場已無生命跡象；消防局隨即派遣新秀分隊71、91兩輛救護車、共4名人員趕赴現場搶救。

事故地點為道路施工區域，工人不慎遭重型機具壓住下半身，情況相當危急。經現場初步評估，確認男子沒有呼吸心跳，經緊急處置後於11時32分由新秀91車組送往國軍花蓮805醫院，由醫療團隊接手搶救。

消防局第一大隊小隊長金皓表示，該名工人操作鏟裝機，將邊坡多餘土石運往溪谷，疑似鏟裝機挖石頭挖太多太重，鏟裝機手臂舉高要放到溪底時，機具手臂撐不住石頭重力而往前傾，人從駕駛座飛出去，被邊坡柵欄跟怪手夾住，當場失去生命跡象。

花蓮台8線今天發生施工意外，工人遭鏟裝機壓傷命危。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮台8線今天發生施工意外，工人遭鏟裝機壓傷命危。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮台8線今天發生施工意外，工人遭鏟裝機壓傷命危。圖／花蓮縣消防局提供
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工人 花蓮

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