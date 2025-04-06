在台8線中橫段施工出意外 鏟裝機倒頭栽駕駛被壓傷命危
花蓮縣秀林鄉、台8線中橫公路181公里處，公路局工班工人操作鏟裝機，將土石運往溪谷，疑似石頭挖太多，要把石頭放到溪底時，重力導致鏟裝機翻覆，工人從機具駕駛座上掉落，被邊坡柵欄跟鏟裝機壓在下面。救護人員到場時，發現工人沒有生命跡象，送往國軍花蓮總醫院急救。
今天上午10時55分，消防局接獲報案指出，秀林鄉台8線181公里處發生施工事故，一名男性工人疑似遭鏟裝機壓傷，現場已無生命跡象；消防局隨即派遣新秀分隊71、91兩輛救護車、共4名人員趕赴現場搶救。
事故地點為道路施工區域，工人不慎遭重型機具壓住下半身，情況相當危急。經現場初步評估，確認男子沒有呼吸心跳，經緊急處置後於11時32分由新秀91車組送往國軍花蓮805醫院，由醫療團隊接手搶救。
消防局第一大隊小隊長金皓表示，該名工人操作鏟裝機，將邊坡多餘土石運往溪谷，疑似鏟裝機挖石頭挖太多太重，鏟裝機手臂舉高要放到溪底時，機具手臂撐不住石頭重力而往前傾，人從駕駛座飛出去，被邊坡柵欄跟怪手夾住，當場失去生命跡象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言