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新生醫專老師拿雪貂擦黑板惹議 動保處說話要查辦　

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市新生醫護管理專科學校前天（4日）晚上社群平台IG的PO文影片，出現該校一名老師疑似拿「雪貂」擦拭黑板，遭人質疑虐待動物，校方表示，影片中老師抱寵物鼠在黑板前影像，截取畫面並非全貌，當天寵物主人也在教室現場，非虐待動物，避免民眾誤解感官不佳，將要求老師修正注意行為及宣導勿帶動物到校。

桃園市政府動保處今天表示，依動保法規定「飼主針對其管領之動物應避免其遭受騷擾、傷害及虐待」 影片中老師確有違反規定，該處明天（周一）將對該老師訪談及確認雪貂的健康狀況，協助該校師生加強生命教育及動物保護觀念宣導，亦呼籲民眾善待動物，若違反動保法致動物受傷或死亡，最重處2年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元至200萬元以下罰金。

新生醫護管理專校「hsc.nursing」ig平台，本月4日出現一段10幾秒影片，畫面有老師拿雪貂擺動畫面短短不到1秒，看似擦拭黑板，網友看到傻眼檢舉，批評教育工作者竟做出不當示範；也有網友質疑虐待動物。該影片也在網路Dcard社群熱議，事件發酵後，目前該校「hsc.nursing」ig已下架，網路Dcard的PO文也已刪除。

校方表示，該影片是護理科學生製作，上傳到護理科ig帳號，畫面是護理科1年級班級的課間時間，寵物主人將雪貂拿給兼任老師， 該老師可能覺得新奇有趣將雪貂拿起，可能沒意識到拿雪貂擦黑板，該影像是截取畫面並非全貌，當天寵物主人也在教室現場，不可能有傷害動物意思，後續將請老師更加注意修正行為，加強宣導不能帶寵物到校，愛護動物，避免民眾誤解造成感官不佳。

網友以「新生醫專老師用動物擦黑板」在網路ＰＯ文，引起批評熱議。圖／取自Dcard（已刪文）
網友以「新生醫專老師用動物擦黑板」在網路ＰＯ文，引起批評熱議。圖／取自Dcard（已刪文）
新生醫護管理專校「hsc.nursing」ig的一篇疑似「拿雪貂擦黑板」ＰＯ文影片，遭質疑虐待動物。圖／取自「hsc.nursing」ig（已下架）
新生醫護管理專校「hsc.nursing」ig的一篇疑似「拿雪貂擦黑板」ＰＯ文影片，遭質疑虐待動物。圖／取自「hsc.nursing」ig（已下架）

影片 虐待動物 雪貂

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