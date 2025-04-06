高雄女開走敞開救護車瘋狂畫面曝 民驚問：人掉下來了

蔡姓女子昨近午時分趁高市消防局新興分隊救護員將病患送進高雄榮總急診室、救護車鑰匙沒拔，竟開走敞開後門的救護車，飆車半小時才在鼓山區遭警方攔截；蔡女開救護車瘋狂行徑被民眾拍下，影片瘋傳，有民眾驚問：人掉下來了嗎？

左營警分局調查，41歲的蔡姓女子昨天上午11時28分許前往高雄榮總就醫，但到了急診室，還未就診在急診室外等候，當時消防局新興分隊的救護車送抵生命危急的病患，2名救護員急著以擔架將病患推進急診室救治，未將救護車鑰匙拔下。

蔡女先在急診室前第一輛救護車前東張西望，後見新興分隊的救護車車上空無一人，鑰匙沒拔，竟大膽直接將救護車開走，後救護員數10秒走出急診室外，驚見救護車憑空消失隨即報警。

博愛四路派出所接獲報案，請勤指中心通報線上警組攔截圍捕，消防局則同步回報車輛定位系統位置，警方同時調閱監視器畫面，發現蔡女當時先搭計程車急診室，尚未掛號看診欲離去時，見該救護車車尾門未關閉，便偷開救護車。

蔡女沿路開著敞開後門救護車，駛往鼓山區蓬萊路，沿路救護車鳴警笛，引起民眾行注目禮，有民眾看到鳴笛疾駛而過的救護車，誤以為救護車急著載病患急救，後看到救護車揚長而去後門竟未關，還驚問「門忘了關，會不會人已經掉出來了？」。