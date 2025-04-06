影／他掛疾駛太魯閣號車廂外 脫險後搭計程車回高雄

蔡姓男子從台北火車站搭太魯閣列車，要前往羅東。列車停靠南港站時，他自稱想下車想買東西吃，結果來不及返回車廂，被迫踩在車廂間連接器隨列車疾駛。

台鐵緊急安排停靠七堵站，蔡摔落軌道；鐵警調查後，依違反鐵路法函送鐵道局裁處。

蔡男昨晚緊急「下車」後，原被送到醫院，警方今早又發現蔡男出現在七堵站外，神急有異，聯絡上蔡母後，由警方協助蔡男搭計程車回高雄。

據了解，台鐵448列車昨晚7時33分從新北市樹林站發車，終點站是台東站。年約40歲蔡姓男子昨晚7時56分從台北站上車，預計前往羅東「上課」。列車在晚上8時10分停靠南港站時，蔡男說他肚子餓，想買東西吃所以下車，結果來不及回到車廂，隨即站在第3、4節車廂間的連接接器上，隨列車疾駛前進。

太魯閣號從南港出發後，下一站是宜蘭站，車程約1小時。列車通過汐止站時，站務人員發現蔡男竟在車廂外，馬上回報，台鐵安排列車臨時停靠在七堵站。

列車停妥後，蔡男平安「下車」，體力略顯不濟，坐在軌道區，但沒有受外傷。列車長解除與蔡男間的運送契約後，列車繼續前行。

鐵路警察局七堵派出所員警到場處理時，看到蔡男坐在鐵軌區。他起身後走向月台，但無力自行攀爬上月台，2名員警協助將他拉上月台後，蔡男全身癱軟在地，一時之間難以起身。

員警將蔡男帶回派出所製作筆錄，他要求就醫，警方聯絡消防局救護車送醫。

鐵路警方表示，蔡男的行為涉嫌違反鐵路法第57條第2項行人、車輛不得侵入鐵路路線，以及第71條第1項第1款列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行，將全案函送交通部鐵道局裁處。