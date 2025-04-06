快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／他掛疾駛太魯閣號車廂外 脫險後搭計程車回高雄

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蔡姓男子從台北火車站搭太魯閣列車，要前往羅東。列車停靠南港站時，他自稱想下車想買東西吃，結果來不及返回車廂，被迫踩在車廂間連接器隨列車疾駛。

台鐵緊急安排停靠七堵站，蔡摔落軌道；鐵警調查後，依違反鐵路法函送鐵道局裁處。

蔡男昨晚緊急「下車」後，原被送到醫院，警方今早又發現蔡男出現在七堵站外，神急有異，聯絡上蔡母後，由警方協助蔡男搭計程車回高雄。

據了解，台鐵448列車昨晚7時33分從新北市樹林站發車，終點站是台東站。年約40歲蔡姓男子昨晚7時56分從台北站上車，預計前往羅東「上課」。列車在晚上8時10分停靠南港站時，蔡男說他肚子餓，想買東西吃所以下車，結果來不及回到車廂，隨即站在第3、4節車廂間的連接接器上，隨列車疾駛前進。

太魯閣號從南港出發後，下一站是宜蘭站，車程約1小時。列車通過汐止站時，站務人員發現蔡男竟在車廂外，馬上回報，台鐵安排列車臨時停靠在七堵站。

列車停妥後，蔡男平安「下車」，體力略顯不濟，坐在軌道區，但沒有受外傷。列車長解除與蔡男間的運送契約後，列車繼續前行。

鐵路警察局七堵派出所員警到場處理時，看到蔡男坐在鐵軌區。他起身後走向月台，但無力自行攀爬上月台，2名員警協助將他拉上月台後，蔡男全身癱軟在地，一時之間難以起身。

員警將蔡男帶回派出所製作筆錄，他要求就醫，警方聯絡消防局救護車送醫。

鐵路警方表示，蔡男的行為涉嫌違反鐵路法第57條第2項行人、車輛不得侵入鐵路路線，以及第71條第1項第1款列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行，將全案函送交通部鐵道局裁處。

蔡姓男子站在太魯閣號廂間的連接器上，列車臨時停靠七堵站讓他「下車」。警方在聯絡上蔡母之後，今早協助蔡男搭計程車返回高雄。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子站在太魯閣號廂間的連接器上，列車臨時停靠七堵站讓他「下車」。警方在聯絡上蔡母之後，今早協助蔡男搭計程車返回高雄。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子站在太魯閣號廂間的連接器上，列車臨時停靠七堵站讓他「下車」。警方在聯絡上蔡母之後，今早協助蔡男搭計程車返回高雄。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子站在太魯閣號廂間的連接器上，列車臨時停靠七堵站讓他「下車」。警方在聯絡上蔡母之後，今早協助蔡男搭計程車返回高雄。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子站在太魯閣號廂間的連接器上，列車臨時停靠七堵站讓他「下車」。警方在聯絡上蔡母之後，今早協助蔡男搭計程車返回高雄。記者邱瑞杰／翻攝
蔡姓男子站在太魯閣號廂間的連接器上，列車臨時停靠七堵站讓他「下車」。警方在聯絡上蔡母之後，今早協助蔡男搭計程車返回高雄。記者邱瑞杰／翻攝

車廂 鐵道

延伸閱讀

男掛太魯閣號連結器撐5站落軌 台鐵運轉員監控緊急停車

南罷天志工團今從高雄啟程 展開全台罷免應援

高雄警攔逆向車見毒品包裹 男逃逸襲警遭噴辣椒水制伏

武術重鎮高雄西螺 子弟拿下今年全國創意宋江陣大賽冠軍

相關新聞

男掛太魯閣號連結器撐5站落軌 台鐵運轉員監控緊急停車

一名蔡姓男子昨搭乘台鐵448次太魯閣列車，在南港站下車購物後返回發現車門已關，竟攀附在第3、4節車廂連接器「上車」，打算...

影／男掛「太魯閣車外」摔鐵軌驚險畫面曝 緊急停放車

蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，在南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男跳上車廂第三、四節連接器「上車」...

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

台鐵昨晚發生「太魯閣列車」加入營運以來極罕見發生的狀況，台鐵人員說，太魯閣號列車時速可達130公里，印象中沒發生過乘客跳...

在台8線中橫段施工出意外 鏟裝機倒頭栽駕駛被壓傷命危

花蓮縣秀林鄉、台8線中橫公路181公里處，公路局工班工人操作鏟裝機，將土石運往溪谷，疑似石頭挖太多，要把石頭放到溪底時，...

新北女捷運站落軌卡車底不治 母接噩耗北上悲戚認屍

捷運板南線昨天晚間驚傳落軌意外。23歲賴女昨晚6時許在捷運府中站，趁列車要進站時竟攀爬月台門闖入軌道，旋遭列車撞擊並卡在...

一行6人利用清明連假爬山 女隊員度溪不慎遭沖走身亡

一行6人登山隊伍在連假攀登玉里山，沒想到53歲汪姓女山友昨天在度樂樂溪時遭溪水沖走，救難人員獲報立即前往搜救，今天凌晨在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。