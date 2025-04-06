聽新聞
0:00 / 0:00
男掛太魯閣號連結器撐5站落軌 台鐵運轉員監控緊急停車
40多歲蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第3、4節連接器「上車」，火車一直到汐止站時，被站務人員看到車廂外的連接器竟然有人腳懸空在車體外，趕緊通知列車臨停七堵站。
台鐵還原事發經過指出，蔡男在南港站攀附上太魯閣號連結器後，連撐了5站，昨晚間8時17分列車快速通過汐止站，一名汐止站運轉員於執行第448次列車通過監視時，發現車廂間連結器位置疑似有人攀附，隨即呼叫該車次列車長前去查看，同時通報行控中心控制員。
控制員命令該次車於七堵站臨時停車，經七堵站員及路警查看發現路線上有一名男子，隨即將其拉上月台，無受傷，該男子躲過列車高速行駛中落軌的危險，後續鐵路警察將該名男子帶回偵訊釐清案情。
台鐵強調，該名旅客違反「鐵路法」第57條第2項，行人不得侵入鐵路路線；以及第71條第1項第1款，「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行」，鐵警局將製單舉發函送交通部鐵道局處予新台幣1500以上、7500元以下罰鍰。
台鐵指出，該班太魯閣號受此事件影響，於七堵站臨時停車並經通報鐵路警察處理後，晚間8時26分於七堵站開車，晚5分鐘；台鐵呼籲，乘客應遵守乘車規則，避免因一時的疏忽而造成自身及他人的危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言