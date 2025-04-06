男掛太魯閣號連結器撐5站落軌 台鐵運轉員監控緊急停車

一名蔡姓男子昨搭乘 台鐵 448次太魯閣列車，在南港站下車購物後返回發現車門已關，竟攀附在第3、4節 車廂 連接器「上車」，打算一路搭回羅東，但撐了5站後，台鐵汐止站運轉員執行列車通過監視時發現，緊急通報行控中心，命令列車在七堵站臨時停靠，蔡男則因體力不支落軌。台鐵呼籲，旅客應遵守乘車規則，避免造成自身或他人危險。

40多歲蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第3、4節連接器「上車」，火車一直到汐止站時，被站務人員看到車廂外的連接器竟然有人腳懸空在車體外，趕緊通知列車臨停七堵站。

台鐵還原事發經過指出，蔡男在南港站攀附上太魯閣號連結器後，連撐了5站，昨晚間8時17分列車快速通過汐止站，一名汐止站運轉員於執行第448次列車通過監視時，發現車廂間連結器位置疑似有人攀附，隨即呼叫該車次列車長前去查看，同時通報行控中心控制員。

控制員命令該次車於七堵站臨時停車，經七堵站員及路警查看發現路線上有一名男子，隨即將其拉上月台，無受傷，該男子躲過列車高速行駛中落軌的危險，後續鐵路警察將該名男子帶回偵訊釐清案情。

台鐵強調，該名旅客違反「鐵路法」第57條第2項，行人不得侵入鐵路路線；以及第71條第1項第1款，「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行」，鐵警局將製單舉發函送交通部鐵道局處予新台幣1500以上、7500元以下罰鍰。