新北女捷運站落軌卡車底不治 母接噩耗北上悲戚認屍

捷運板南線昨天晚間驚傳落軌意外。23歲賴女昨晚6時許在捷運府中站，趁列車要進站時竟攀爬月台門闖入軌道，旋遭列車撞擊並卡在車底當場無生命跡象，送醫後仍宣告不治。賴女母親接獲噩耗連夜自台中北上認屍，檢警今天將相驗釐清賴女死因。

據了解，落軌死亡的23歲賴姓女子，昨晚6時許來到捷運府中站月台，當時列車正從北市往土城頂埔方向進站，賴女竟在此時攀爬月台門闖入軌道，當場被列車撞上並卡在列車車底，站長見狀立即下軌道查看並回報行控中心通報救護車及捷警。新北市消防局派遣大批人車前往搶救，晚間7時許將賴女救出，但賴女已無生命跡象，經送亞東醫院急救至晚間近9時宣告不治。

台北捷運公司表示，經調閱監視器該名女性旅客為自行攀爬月台門闖入軌道，現場於晚間8時54分排除，班距持續調整中，後續交由警方調查。但這起事件影響系統營運逾2小時，造成近5千名旅客行程延誤，更動員數十位警消和捷運同仁處理，造成龐大的社會成本。台北捷運公司呼籲大家珍惜生命，並尊重社會大眾行的權利。

台北捷運公司指出，禁止旅客進入軌道區，違者依大眾捷運法第50條之一第一項第二款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上，100萬元以下罰鍰。

死者賴姓女子母親昨天晚間接獲噩耗後，連夜從台中北上至亞東醫院認屍，警方今天下午將報請檢察官進行相驗，釐清賴女闖入軌道原因及確切死因。