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台南市警局竊盜破案率7成7為六都第一 黃偉哲肯定

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警察局統計，今年1至2月竊盜案件發生947件，成功偵破737件，破獲率達77.82%，為六都第一；近期歸仁區民眾住家財物遭竊，警方調閱監視器，迅速逮捕竊賊，起獲贓款6萬9千元及贓車，市長黃偉哲對員警戮力守護市民財產安全表示肯定。

台南市警察局表示，竊盜案件中普通竊盜占比高達95%，主要發生於商家、賣場等地；而住宅竊盜則多發生於上午8時至16時；局長林國清指出，竊盜案件影響民眾生活安全，警方會透過數據分析鎖定竊盜高發區域與重點時段，加強巡邏與科技偵查設備運用。

近期，歸仁區有民眾家中財物遭竊，警方立即組成專案小組，調閱案發地點及周邊監視器影像，過濾可疑車輛，發現嫌犯先竊取機車作為交通工具，隨後尋找作案目標，入內行竊，得手後騎乘贓車逃逸，並一路北上至桃園市藏匿。

歸仁警分局獲報後迅速展開追緝，經縝密蒐證並取得台南地檢署核發之拘票後，前往埋伏並成功逮捕嫌犯，當場查扣贓款69000元及贓車1部。

黃偉哲肯定警方迅速破案，表示市民生命、財產安全不容侵犯；林國清表示，將全面提升查緝效能，嚇阻竊盜案件的發生，針對重複犯案的高風險嫌疑人，亦將積極向檢察官建請羈押，杜絕再犯，確保市民財產安全，維護安心的居住環境。

局長林國清（右）表示，將全面提升查緝效能，嚇阻竊盜案件的發生，針對重複犯案的高風險嫌疑人，亦將積極向檢察官建請羈押，杜絕再犯，確保市民財產安全，維護安心的居住環境。記者袁志豪／攝影
局長林國清（右）表示，將全面提升查緝效能，嚇阻竊盜案件的發生，針對重複犯案的高風險嫌疑人，亦將積極向檢察官建請羈押，杜絕再犯，確保市民財產安全，維護安心的居住環境。記者袁志豪／攝影

台南 竊盜 贓車

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