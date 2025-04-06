台南市警局竊盜破案率7成7為六都第一 黃偉哲肯定

台南市警察局統計，今年1至2月竊盜案件發生947件，成功偵破737件，破獲率達77.82%，為六都第一；近期歸仁區民眾住家財物遭竊，警方調閱監視器，迅速逮捕竊賊，起獲贓款6萬9千元及贓車，市長黃偉哲對員警戮力守護市民財產安全表示肯定。

台南市警察局表示，竊盜案件中普通竊盜占比高達95%，主要發生於商家、賣場等地；而住宅竊盜則多發生於上午8時至16時；局長林國清指出，竊盜案件影響民眾生活安全，警方會透過數據分析鎖定竊盜高發區域與重點時段，加強巡邏與科技偵查設備運用。

近期，歸仁區有民眾家中財物遭竊，警方立即組成專案小組，調閱案發地點及周邊監視器影像，過濾可疑車輛，發現嫌犯先竊取機車作為交通工具，隨後尋找作案目標，入內行竊，得手後騎乘贓車逃逸，並一路北上至桃園市藏匿。

歸仁警分局獲報後迅速展開追緝，經縝密蒐證並取得台南地檢署核發之拘票後，前往埋伏並成功逮捕嫌犯，當場查扣贓款69000元及贓車1部。