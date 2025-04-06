影/宜蘭綠博檢視設施安全今重新開園 代理縣長一早帶團隊默哀

宜蘭綠色博覽會發生遊園小火車撞人意外，休園1天檢視安全，今天重新開放，加強人車分流等宣導標示，籲請遊客走徒步區。代理縣長林茂盛一早了解復原狀況，帶領團隊為不幸罹難者默哀，隨後趕往醫院慰問傷者。目前小火車已停駛，專業技師反覆測試接駁遊園的電動高爾夫球車剎車，安全無虞上路。

連假最後一天，加上天氣陰冷，今天遊客明顯減少。綠博電動小火車4日發生疑似煞車失靈導致車輛失控，撞倒新北市游姓老夫婦，78歲老翁送醫不治，其妻呂婦被救出時全身多處骨折，綠博休園1天，全面檢視園區設施。

今天一早開園前，代理縣長林茂盛率領所有工作團隊為不幸罹難者默哀，勉勵所有工作團隊要做好工作管理，確保每位遊客安全的前提下提供服務體驗，接著轉往醫院探視傷者，下午到台北二殯弔唁上香。

綠博團隊在臉書貼文，再次向罹難者及家屬致上最深的哀悼與歉意，將記取慘痛教訓，持續強化園區管理，確保心痛憾事不再發生。主辦單位強調，4月5號休園期間，綠博團隊再次針對所有展館設施進行總檢測試，尤其是執行免費接駁的電動高爾夫球車剎車狀態，在技師完成安檢，上路反覆測試確認安全無虞後，綠博今早重新開園。