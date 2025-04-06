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一中商圈安全帽失竊熱點 今年11案警用一招宣導
台中市一中街商圈是知名景點，不過轄區第二警分局在今年以來已接獲11起安全帽失竊案件，儼然成為「安全帽失竊熱點」，警方分析原因，大多是車主將安全帽掛在機車上，未鎖入機車座墊內，引起宵小覬覦，警方趁清明連假，出動大頭娃娃，向民眾宣導。
第二警分局公園所長吳政和近日趁清明連假，派出警察大頭娃娃前往一中商圈進行防竊宣導，由吳民眾解說正確的安全帽放置位置。
警方也在場向民眾示範，如何正確保管安全帽，向民眾普及防竊知識，提醒雖然安全帽價值不高，但一旦遭竊，騎士不僅面臨出行困難，還可能影響日常生活與安全，因此必須提高警覺，避免將安全帽隨意放置。
警方另在現場懸掛醒目的紅布條，標語寫上「別讓安全帽成為小偷的戰利品」，告知民眾離開機車時必須將安全帽放入車廂內或使用安全帽鎖進行固定，以避免遭竊。
第二分局長鍾承志提醒市民，今年1月至3月，一中商圈已有11件安全帽竊案，無論是逛街還是出遊，隨身攜帶的包包、貴重物品也要特別保管，避免將財物置於無人看管的地方，並且注意防範扒竊，透過防竊宣導，希望提高市民對於財物安全的重視，減少不必要的損失。
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