一行6人利用清明連假爬山 女隊員度溪不慎遭沖走身亡

一行6人登山隊伍在連假攀登玉里山，沒想到53歲汪姓女山友昨天在度樂樂溪時遭溪水沖走，救難人員獲報立即前往搜救，今天凌晨在溪流下游處找到汪女，但已明顯死亡。經查6人未申請入山許可，可依花蓮縣登山自治條例開罰5萬元罰鍰。

該登山隊伍成員來自台南、台中及彰化等縣市，6人彼此為登山好友，經常相約去爬山，這次利用清明節4天連假，攀登玉山國家公園的邊緣，在花蓮玉里鎮、卓溪鄉的玉里山、卓溪山等中級山路線。

登山隊伍於3日從卓溪登山口入山，4日攻頂玉里山後，5日準備從瓦拉米登山口下山，沒想到大家下午1時許度過樂樂溪時，汪女疑似不慎滑倒遭湍急溪水沖走，一下子不見人影；儘管大家想趕快報案，但樂樂溪周邊無訊號，其他隊友趕緊跑到佳心駐在所有收訊的地方求援。

消防局在下午3時43分接獲報案後，與玉管處、林保署、玉里警分局、東搜等18人組成搜救隊伍，分3梯次入山救援，依照隊友提供汪女落水時，穿著紫色衣服、黑色褲子及黑色背包等前趕往樂樂溪搜救。在今天凌晨12時23分，離落水處2至3公里處尋獲汪女，但人已明顯死亡，後續由警方調查。