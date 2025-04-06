影／不滿酒後輕拍臉頰當呼巴掌 2工人南屯互毆警送辦
台中市南屯區一間粗工公司在昨晚發生一起工人互毆的案件，警方出動6名警力到場。經查，兩名涉案黃姓、顏姓工人都有喝酒，因顏不滿黃酒後輕拍其臉頰，顏認為是「呼巴掌」，因此二人才衍生互毆糾紛，二人雖不提告傷害，但警方仍依違反社會秩序維護法查辦。
第四警分局黎明所在昨晚9時許獲報，南屯區一間粗工公司有傷害案件，警方到場時已無衝突，警方調查，當時黃姓男子（42歲）與顏姓男子（41歲）都有喝酒，因酒後拍打臉頰行為，衍生為全武行，警方將二人帶回派出所查明後，依違反社維法送辦。
第四警分局長陳祥麟呼籲，民眾遇到爭執應理性溝通、冷靜應對，切勿因一時衝動釀成衝突。民眾如發現可疑或暴力行為，可即時撥打110報案求助。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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