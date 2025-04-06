騎機車猛撞關渡橋分隔島 新北男送醫後突失聯警追查中

新北市29歲王男日前騎車行經關渡橋欲下八里匝道時，機車不明原因突向左偏，先撞擊匝道回復式導桿後猛撞分隔島連人帶車倒地。救護人員到場發現王男全身多處擦挫傷，但王男送醫後竟自行離院，警方目前已通知他到案說明，釐清車禍確切原因。

據了解，蘆洲警分局2日上午10時許接獲報案，八里區關渡橋往八里方向匝道有機車騎士自摔。警方及救護人員到場，經查29歲王姓男子騎機車由關渡橋往八里方向欲下八里匝道處時，機車不明原因突然偏左，撞擊回復式導桿後自撞分隔島倒地。