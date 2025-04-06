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騎機車猛撞關渡橋分隔島 新北男送醫後突失聯警追查中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市29歲王男日前騎車行經關渡橋欲下八里匝道時，機車不明原因突向左偏，先撞擊匝道回復式導桿後猛撞分隔島連人帶車倒地。救護人員到場發現王男全身多處擦挫傷，但王男送醫後竟自行離院，警方目前已通知他到案說明，釐清車禍確切原因。

據了解，蘆洲警分局2日上午10時許接獲報案，八里區關渡橋往八里方向匝道有機車騎士自摔。警方及救護人員到場，經查29歲王姓男子騎機車由關渡橋往八里方向欲下八里匝道處時，機車不明原因突然偏左，撞擊回復式導桿後自撞分隔島倒地。

警方立即在現場交通疏導管制避免二次車禍，救護人員發現王男多處擦挫傷，立即將他送往淡水馬偕醫院，所幸並無生命危險。警方隨後趕抵醫院時，發現王男竟悄悄自行離院。目前警方已通知王男到案說明，以釐清確切車禍原因。

王男迎面撞上關渡橋匝道分隔島。圖／擷取自臉書社團爆料公社官方專屬
王男迎面撞上關渡橋匝道分隔島。圖／擷取自臉書社團爆料公社官方專屬
騎機車的王男先擦撞關渡橋回復式導桿。圖／擷取自臉書社團爆料公社官方專屬
騎機車的王男先擦撞關渡橋回復式導桿。圖／擷取自臉書社團爆料公社官方專屬
王男被送醫治療後竟突然離院失聯，警方已通知到到案說明。記者黃子騰／翻攝
王男被送醫治療後竟突然離院失聯，警方已通知到到案說明。記者黃子騰／翻攝

八里 車禍

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