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男子租車拒檢衝撞警車 桃警連開12槍追捕中
桃園市中壢分局昨晚執行雷霆除暴專案巡邏查察勤務，接獲有車輛拒檢逃逸，警力發動圍捕攔截在環西路、志廣路口前攔獲該車，員警喝令駕駛下車，該車駕駛不只拒絕停車、更多次試圖衝撞警車逃脫，警方依規定連開12 槍，仍遭犯嫌衝撞一輛轎車逃逸，警方組成專案小組追緝中。
中壢警方表示，警方昨晚9時35分執行雷霆除暴專案巡邏勤務，警網突然接獲市警局保大通報「中壢培英路有車輛形跡可疑拒檢衝撞警車逃逸」，警網隨即發動攔截圍捕犯嫌車輛。
警方至晚上9時45分，興國派出所長王韋力率員在環西路、志廣路口，發現逃逸轎車回堵車陣中，隨即阻斷車流攔查，員警多次喝令嫌下車，不料犯嫌拒絕，更多次換檔加油門衝撞逃逸，警方為避免影響民眾安全，依警械使用條例對連開12槍，未擊中犯嫌車輛，仍遭犯嫌衝撞轎車逃逸，造成1輛轎車受損，幸無人受傷。
市警局已組成專案小組循天羅地網系統追查該車往楊梅逃逸路線，警方隨後在楊梅地區查獲該車，犯嫌棄車逃逸，警方表示，警方掌握犯嫌資料，該車為犯嫌在台南租用車輛，目前犯嫌逃逸中，市警局保大全力追捕中。
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