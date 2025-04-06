影／女研究生疑中加密幣詐騙 已砸18萬要加碼20萬警阻

台中市妙齡的呂姓女子是研究生，上月底前往銀行要匯款20萬元，行員發現，呂女疑投資加密貨幣，已投入18萬元，恐遭詐騙，警方到場瞭解，呂女使用軟體是「MWLTHMA」，網路已有相關是否涉及詐騙的討論，警方要她先打消加碼，確認是否能出金，驗證平台真實性，以免血本無歸。

第三警分局正義所警員林明新、王鵬翔在3月28日下午3時多，獲報轄內台中銀行有民眾疑似遭遇詐騙，隨即趕赴現場協助查證。

經查，呂姓女子（25歲）正在讀研究所，準備將20萬元匯入某加密貨幣交易所的信託帳戶，由於虛擬貨幣詐騙案件層出不窮，行員在與呂女交談後，考量20萬元對學生而言並非小數目，擔心她恐遭詐騙，遂請警方到場協助確認。

呂女向警方表示，她有股票投資的經驗，近期經友人介紹開始學習虛擬貨幣投資，先前已投入18萬元，期間曾成功出金3000多元，見確實有獲利，便決定加碼投資。

警方查詢資料後，發現呂女使用的「MWLTHMA」虛擬貨幣交易APP，是由友人提供，無法在公開平台搜尋，極似常見的假投資APP。另外，經網路搜尋，也發現數則質疑該APP為詐騙的討論。

呂女聽取警方分析後仍認為自己應未受騙，且網路上對於該APP的相關討論並不多，但經過深思熟慮，她最終接受警方建議，決定暫停匯款，先回家嘗試是否能夠全數出金，以驗證該平台的真實性。

第三警分局提醒，虛擬貨幣投資詐騙近年來屢見不鮮，詐騙集團為吸引投資人投入大筆資金，初期允許小額出金以降低受害者戒心，待投入更多資金後，便會限制提領甚至關閉平台，使投資人血本無歸。