影／台中輕熟女聽到警笛聲過路口 撞上執勤警車車頭凹

台中市第四警分局南屯所在昨晚接獲報案，警車開啟警笛，前往現場途中，行經南屯區文心南路、文心南七路時，與綠燈直行的陳女駕駛轎車碰撞，陳女辯稱，當時有聽到警笛聲，但被左轉車輛擋住視線，不確定警車來向才碰撞，詳細肇因將由警方後續調調查。

第四警分局南屯所在昨晚8時許接獲報案，前往現場途中，行經文心南路與文心南七路口，與開車綠燈直行的陳姓女子（37歲）發生碰撞，所幸雙方無人受傷。

警方經對開車的蔡姓員警及陳女實施酒測，酒測值均為零，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

案發時警車有開啟警示燈及警鳴器執勤，沿文心南七路往豐偉路方向（東往西）行駛，依道路交通安全規則第93條第2項規定，得不受標誌、標線及號誌指示之限制，且於行經上述路口時已減速，注意車前狀況，但仍遭由文心南路往三民西路方向（北往南）的陳女轎車碰撞，造成該轎車左側、警車車頭受損。