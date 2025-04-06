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影／台中輕熟女聽到警笛聲過路口 撞上執勤警車車頭凹
台中市第四警分局南屯所在昨晚接獲報案，警車開啟警笛，前往現場途中，行經南屯區文心南路、文心南七路時，與綠燈直行的陳女駕駛轎車碰撞，陳女辯稱，當時有聽到警笛聲，但被左轉車輛擋住視線，不確定警車來向才碰撞，詳細肇因將由警方後續調調查。
第四警分局南屯所在昨晚8時許接獲報案，前往現場途中，行經文心南路與文心南七路口，與開車綠燈直行的陳姓女子（37歲）發生碰撞，所幸雙方無人受傷。
警方經對開車的蔡姓員警及陳女實施酒測，酒測值均為零，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
案發時警車有開啟警示燈及警鳴器執勤，沿文心南七路往豐偉路方向（東往西）行駛，依道路交通安全規則第93條第2項規定，得不受標誌、標線及號誌指示之限制，且於行經上述路口時已減速，注意車前狀況，但仍遭由文心南路往三民西路方向（北往南）的陳女轎車碰撞，造成該轎車左側、警車車頭受損。
第四警分局長陳祥麟說，警備車輛在執行任務時，需爭取分秒時間到達事故或案件現場，駕駛人若未依規避讓，或者妨礙其通行，依道路交通管理處罰條例第45條規定，可處汽車駕駛人3600元罰鍰，吊銷駕駛執照；若因此致人死傷者，處汽車駕駛人新臺幣6000元以上9萬元以下罰鍰，吊銷駕駛執照。再三呼籲民眾遇有執行緊急任務之警備車輛時，應依規定主動禮讓，以保障行車安全。
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