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影／台中北區舊透天厝暗夜火 延燒4戶波及旅館幸無傷亡
台中市北區台灣大道一間老舊二樓透天厝，在昨天深夜11時許傳出火警，火場為無人居住空屋，火勢在今天凌晨零時許才撲滅，延燒4戶鄰宅，其中火場濃煙竄燻鄰棟楓華沐月行舘，幸未造成人員傷亡，警方調閱監視器，初步排除人為縱火，不排除是老舊民宅電線走火釀禍，詳細起火原因待查。
台中市消防局在昨天深夜11時許獲報，北區台灣大道一段一棟磚造透天民宅起火，中區消防分隊等9個單位、23輛消防車、52名消防人員到場滅火，現場由大隊長張國賢擔任指揮官。
火勢昨天深夜11時43分控制，今天6日零時許撲滅，一共有4戶受燒，燃燒面積共200平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
第二警分局在獲報後，啟動啟動交通快打，在台灣大道沿線原子街口、中華西街口火警周邊道路，布署交整崗、交通封路管制、疏導人車改道通行，確保救災交通順暢及附近人車安全，未有交通堵塞情形。
另外火場濃煙竄燻鄰楝楓華沐月行舘，警方也協助疏散住宿旅客，警方調閱周邊監視器，尚未發現火場在起火前有可疑人士出入，初步排除人為縱火，後續由消防火調科詳查釐清起火原因，不排除是民宅老舊電線釀禍。
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