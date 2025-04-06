快訊

華航、長榮啟動客艙轉型 不等新機來也要提升競爭力

台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中北區舊透天厝暗夜火 延燒4戶波及旅館幸無傷亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區台灣大道一間老舊二樓透天厝，在昨天深夜11時許傳出火警，火場為無人居住空屋，火勢在今天凌晨零時許才撲滅，延燒4戶鄰宅，其中火場濃煙竄燻鄰棟楓華沐月行舘，幸未造成人員傷亡，警方調閱監視器，初步排除人為縱火，不排除是老舊民宅電線走火釀禍，詳細起火原因待查。

台中市消防局在昨天深夜11時許獲報，北區台灣大道一段一棟磚造透天民宅起火，中區消防分隊等9個單位、23輛消防車、52名消防人員到場滅火，現場由大隊長張國賢擔任指揮官。

火勢昨天深夜11時43分控制，今天6日零時許撲滅，一共有4戶受燒，燃燒面積共200平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

第二警分局在獲報後，啟動啟動交通快打，在台灣大道沿線原子街口、中華西街口火警周邊道路，布署交整崗、交通封路管制、疏導人車改道通行，確保救災交通順暢及附近人車安全，未有交通堵塞情形。

另外火場濃煙竄燻鄰楝楓華沐月行舘，警方也協助疏散住宿旅客，警方調閱周邊監視器，尚未發現火場在起火前有可疑人士出入，初步排除人為縱火，後續由消防火調科詳查釐清起火原因，不排除是民宅老舊電線釀禍。

台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區台灣大道一段的老舊透天厝，在昨天深夜發生火警，延燒4戶，幸未釀傷亡。記者陳宏睿／翻攝

台中市 監視器 透天厝

延伸閱讀

自3月起提前部署奏效 台南清明連假墓地火警銳減六成

大家源家電廢棄廠房再傳火警 消防出動10車22人救火

信義區松山路鐵皮建物火警冒濃煙 消防趕赴現場拉水線搶救

苗栗三義透天厝凌晨火警 年輕勇媽抱女兒跳樓逃生骨折

相關新聞

影／男掛「太魯閣車外」摔鐵軌驚險畫面曝 緊急停放車

蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，在南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男跳上車廂第三、四節連接器「上車」...

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

台鐵昨晚發生「太魯閣列車」加入營運以來極罕見發生的狀況，台鐵人員說，太魯閣號列車時速可達130公里，印象中沒發生過乘客跳...

逆子毆父 母勸架被砸成重傷

苗栗縣通霄鎮馬姓男子前晚疑情緒失控，從住家往外衝向台一線公路，老父親攔阻不成反遭毆打，連母親勸架也慘遭兒子撿拾路邊大石塊...

南投信義工寮 查獲22非法移工

南投縣信義分局近日在山區林道工寮，查獲廿二名失聯或逾期移工，部分移工被雇用從事「山老鼠」盜伐林木，全數移送南投專勤隊。警...

國10東向砂石車撞休旅車 兩車占內線車道單向通行

國道10號東向0.5公里處今早發生車禍，上午8時36分許，一輛行駛內側的砂石車與前方白色休旅車擦撞，休旅車當場打橫卡在砂...

影／台中輕熟女聽到警笛聲過路口 撞上執勤警車車頭凹

台中市第四警分局南屯所在昨晚接獲報案，警車開啟警笛，前往現場途中，行經南屯區文心南路、文心南七路時，與綠燈直行的陳女駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。