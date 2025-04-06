影／台中北區舊透天厝暗夜火 延燒4戶波及旅館幸無傷亡

台中市北區台灣大道一間老舊二樓透天厝，在昨天深夜11時許傳出火警，火場為無人居住空屋，火勢在今天凌晨零時許才撲滅，延燒4戶鄰宅，其中火場濃煙竄燻鄰棟楓華沐月行舘，幸未造成人員傷亡，警方調閱監視器，初步排除人為縱火，不排除是老舊民宅電線走火釀禍，詳細起火原因待查。

台中市消防局在昨天深夜11時許獲報，北區台灣大道一段一棟磚造透天民宅起火，中區消防分隊等9個單位、23輛消防車、52名消防人員到場滅火，現場由大隊長張國賢擔任指揮官。

火勢昨天深夜11時43分控制，今天6日零時許撲滅，一共有4戶受燒，燃燒面積共200平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

第二警分局在獲報後，啟動啟動交通快打，在台灣大道沿線原子街口、中華西街口火警周邊道路，布署交整崗、交通封路管制、疏導人車改道通行，確保救災交通順暢及附近人車安全，未有交通堵塞情形。