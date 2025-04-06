影／男掛「太魯閣車外」摔鐵軌驚險畫面曝 緊急停放車

蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，在南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男跳上車廂第三、四節連接器「上車」，最後在七堵站摔落鐵軌的影片曝光。員警請行控中心緊急停止放車錯開，才沒有被火車撞上，讓人捏一把冷汗。

40多歲蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第三、四節連接器「上車」，火車一直到汐止站時，被站務人員看到車廂外的連接器竟然有人腳懸空在車體外，趕緊通知列車臨停七堵站。

兩名七堵派出所員警趕至，詢問他「你從車上掉下來是不是？」，蔡男回應「車門關了，掉下來」，蔡男掉在鐵軌2股到3股中間，請行控中心都不要放車通過，人在鐵軌上。行控中心人員要員警盡快把人帶離，並說2股到3股目前不會放車。

員警下到鐵軌將蔡男拉上月台，帶回派出所釐清案發過程，蔡男並沒有受傷，行走也正常。