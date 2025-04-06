快訊

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

「高溫假」討論數年仍沒譜 北市盼中央訂標準

老友示警川普…明年期中選舉 共和黨恐遭血洗

聽新聞
0:00 / 0:00

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台鐵昨晚發生「太魯閣列車」加入營運以來極罕見發生的狀況，台鐵人員說，太魯閣號列車時速可達130公里，印象中沒發生過乘客跳上車廂外的連接器「搭車」，直呼「玩命」，幸好命大從南港到汐止被站務人員發現，此舉違反鐵路法，處1500元以上、7500元以下罰鍰。

40多歲蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第三、四節連接器「上車」，列車經過一站到達汐止站時，行控中心發現車廂外的連接器竟然有人，趕緊通知列車臨停七堵站。

列車緊急臨時七堵站，蔡男眼見到站，沿途手腳強撐在連接器上，因體力不支摔落鐵道，員警趕到鐵道上，他已坐起身子但無力行走，幸好沒有大礙，但違反鐵路法面臨罰款。

因蔡男的事故，火車緊急停靠七堵站，造成多班列車因此延遲。鐵路警察局台北分局七堵派出所表示，當時員警到場將蔡男拉上月台，帶回派出所釐清案發過程，蔡男並沒有受傷，行走也正常。

台鐵人員說，蔡男違反鐵路法第57條第2項及第71條第1項第1款，

第57條第2項規定，「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。」；第71條第1項第1款規定，「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行。」

鐵路警察局七堵派出所表示，鐵路法有明文規定，列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行，蔡男因錯過列車時間，從月台站連接器屬攀附列車隨行行為，已明顯觸法。

台鐵昨晚訊已對蔡男依違反鐵路法第57條第2項及第71條第1項第1款函移交通部鐵道局裁處，處1500元以上、7500元以下罰鍰。

蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，錯過時間，情急跳上車廂第三、四節連接器「上車」，可明顯看到他身體「懸掛車外」，違法鐵路法台鐵送裁罰。記者游明煌／翻攝
蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，錯過時間，情急跳上車廂第三、四節連接器「上車」，可明顯看到他身體「懸掛車外」，違法鐵路法台鐵送裁罰。記者游明煌／翻攝

台鐵 車廂

延伸閱讀

影／驚險如電影！沒趕上火車竟站車廂連接器懸車外獲救

解雇10勞工未通報 勞動局曝1情況雇主恐遭重罰30萬

誇張！大馬男搭機飛往我國途中 座位上公然抽電子煙…下場曝

不讓綠委羞辱周萬來 韓國瑜硬起來：邀列席委員會請依法

相關新聞

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

台鐵昨晚發生「太魯閣列車」加入營運以來極罕見發生的狀況，台鐵人員說，太魯閣號列車時速可達130公里，印象中沒發生過乘客跳...

逆子毆父 母勸架被砸成重傷

苗栗縣通霄鎮馬姓男子前晚疑情緒失控，從住家往外衝向台一線公路，老父親攔阻不成反遭毆打，連母親勸架也慘遭兒子撿拾路邊大石塊...

南投信義工寮 查獲22非法移工

南投縣信義分局近日在山區林道工寮，查獲廿二名失聯或逾期移工，部分移工被雇用從事「山老鼠」盜伐林木，全數移送南投專勤隊。警...

綠博小火車撞死人 家屬批宜縣府

新北78歲游姓男子前天到宜蘭綠博園區遊玩，卻遭陳姓男子駕駛的園區小火車撞死，家屬昨悲痛指稱，縣府管理不當，責任最大。縣府...

影／驚險如電影！沒趕上火車竟站車廂連接器懸車外獲救

40多歲蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第三、...

北市男墜樓判定腦死…家屬同意器捐 檢察官驚：上次遇到快10年前

台北市劉姓男子飽受情緒困擾，上月從住家墜落，當場沒呼吸心跳，儘管送醫插管一度有呼吸，但事後被醫院判定腦死，家屬不忍兒子年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。