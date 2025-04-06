影／驚險如電影！沒趕上火車竟站車廂連接器懸車外獲救
40多歲蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第三、四節連接器「上車」，行控中心發現通知列車臨停七堵站，蔡男體力不支摔落鐵道被救起，幸好沒有大礙，但違反鐵路法面臨罰款。
火車開走，蔡男就這樣站車連接器上「懸在車外」，有如電影般情節，直到開到汐止火車站時被站務人員發現，立即通報處理。
台鐵表示，行控中心昨晚8時11分接獲汐止站站務員通報，448車次開往台東的太魯閣列車有男子站在車廂外的第三、四節的連接器上，十分危險，行控中心立即通知列車緊急臨停在七堵站。
當火車緩慢停下時，蔡男體力不支摔落鐵道上，2名鐵路警察獲報趕到鐵道上將人救起，警方說，列車長當場解除該男運送契約，警方把他拉上月台帶走，意識清楚，並無大礙，也沒有受傷。
因蔡男的事故，火車緊急停靠七堵站，造成多班列車因此延遲。鐵路警察局台北分局七堵派出所表示，當時員警到場將蔡男拉上月台，帶回派出所釐清案發過程，蔡男並沒有受傷，行走也正常。
鐵路警察局七堵派出所表示，訊後將對蔡男依違反鐵路法第57條第2項及第71條第1項第1款函移交通部鐵道局裁處，處1500元以上、7500元以下罰鍰。
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