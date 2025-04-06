影／驚險如電影！沒趕上火車竟站車廂連接器懸車外獲救

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

40多歲蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第三、四節連接器「上車」，行控中心發現通知列車臨停七堵站，蔡男體力不支摔落鐵道被救起，幸好沒有大礙，但違反鐵路法面臨罰款。

火車開走，蔡男就這樣站車連接器上「懸在車外」，有如電影般情節，直到開到汐止火車站時被站務人員發現，立即通報處理。

台鐵表示，行控中心昨晚8時11分接獲汐止站站務員通報，448車次開往台東的太魯閣列車有男子站在車廂外的第三、四節的連接器上，十分危險，行控中心立即通知列車緊急臨停在七堵站。

當火車緩慢停下時，蔡男體力不支摔落鐵道上，2名鐵路警察獲報趕到鐵道上將人救起，警方說，列車長當場解除該男運送契約，警方把他拉上月台帶走，意識清楚，並無大礙，也沒有受傷。

因蔡男的事故，火車緊急停靠七堵站，造成多班列車因此延遲。鐵路警察局台北分局七堵派出所表示，當時員警到場將蔡男拉上月台，帶回派出所釐清案發過程，蔡男並沒有受傷，行走也正常。

鐵路警察局七堵派出所表示，訊後將對蔡男依違反鐵路法第57條第2項及第71條第1項第1款函移交通部鐵道局裁處，處1500元以上、7500元以下罰鍰。

男子趕不上火車竟站車廂連接器「懸在車外」，七堵摔落獲救。記者游明煌／翻攝
男子趕不上火車竟站車廂連接器「懸在車外」，七堵摔落獲救。記者游明煌／翻攝
男子趕不上火車竟站車廂連接器「懸在車外」，七堵摔落獲救。記者游明煌／翻攝
男子趕不上火車竟站車廂連接器「懸在車外」，七堵摔落獲救。記者游明煌／翻攝

火車站 鐵道

延伸閱讀

翻越月台闖入軌道 北捷最重將罰百萬

北捷板橋府中站女子落軌 消防救出1人命危送醫

「有病才會喜歡你」粉絲自願挨巴掌 電影IP賣出國際

金秀賢醜聞風波案外案...電影《Real》原導演否認背信侵占　吐退出原因

相關新聞

捷運板南線府中站驚傳女子落軌 無生命跡象搶救中

新北市消防局今天晚上6時55分獲報，板橋捷運府中站發生人員落軌，捷運行控中心於間6時53分轉報疑似一名女子落軌，外科OH...

嘉義台3線清明連假添亡魂 6旬翁騎車不慎衝入山溝喪命

嘉義縣大埔鄉台3線今天傳出死亡車禍，60歲蒲姓男子下午1點多騎機車，行經台3線北上313公里處大埔鄉永樂村路段時，疑似因...

白委花蓮服務處主任遭爆違停 被開單還嗆警：打電話給局長

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，昨因開車臨停遭員警開單舉發，事後傳出他向員警嗆聲「我是委員主任」意圖施壓；林...

凌晨驚見陌生男睡公寓樓梯 警40分鐘才到場遭質疑「正常的嗎？」

台北市信義區一名公寓住戶，今天在「信義區三兩事」臉書社團貼文，指出空姐老婆凌晨3點回家，驚見一名流浪漢睡在公寓一樓樓梯間...

恆春後壁湖驚傳溺水 女潛客被拉上岸無生命跡象急送醫

恆春後壁湖出水口今日發生溺水案，一名年約54歲的女子今日下午潛水時疑似溺水，現場民眾將他拉上岸已無生命跡象，實施CPR急...

影／驚險如電影！沒趕上火車竟站車廂連接器懸車外獲救

40多歲蔡男昨晚搭乘448車次開往台東的太魯閣列車，車停靠南港站時他下車買東西，返回時車門已關，蔡男情急竟跳上車廂第三、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。