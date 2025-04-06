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綠博小火車撞死人 家屬批宜縣府

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭報導

宜蘭綠色博覽會電動遊園車衝撞遊客造成一死一傷，主辦單位表示，受害者最高可獲得600萬元理賠。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠色博覽會電動遊園車衝撞遊客造成一死一傷，主辦單位表示，受害者最高可獲得600萬元理賠。記者林佳彣／攝影
新北78歲游姓男子前天到宜蘭綠博園區遊玩，卻遭陳姓男子駕駛的園區小火車撞死，家屬昨悲痛指稱，縣府管理不當，責任最大。縣府表示，小火車煞車失靈衝到人行走道，縣府絕對會負起應有責任，不會推諉。

園區昨休園一天，游姓男子與妻子等10人前天到綠博家族旅遊，下午1時30分要離開園區，游男與妻子卻遭失控小火車撞上，游送醫不治，妻子骨折；游男子孫昨到現場招魂，仍無法接受父親被撞死事實，縣府農業處長李新泰也再次鞠躬道歉。

游的兒子說，當時小火車沒有煞車直接從後面衝過來，他的女兒及時跳過水溝，但父母已7、80歲，聽到喇叭聲回頭一看根本來不及，車子直接撞下去、輾過去，把父親捲入車底，母親也重傷，多處骨折還躺在加護病房。

家屬氣憤說，現場沒有人車分道，又是小斜坡，質疑縣府規畫不當，一定要負最大責任，肇事駕駛前天有道歉但他們不接受。

李新泰表示，小火車在試營運期間，及活動開始後的開園前、休園後都有檢視，兩輛小火車活動期間已完全停駛，其他設施也再次檢視，一定要給綠博遊客安全環境，今將重新開放園區。

主辦單位說，大門到候車亭都是人行走道，禁止車輛行駛，候車亭過後有很清楚的人車分道，工作人員也會提醒民眾走人行紅磚道；小火車可能在候車亭前方緩坡失去煞車，重力加速度後踩不住，才會撞到人。

妻子 火車

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