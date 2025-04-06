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南投信義工寮 查獲22非法移工

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣警方近日在山區林道工寮，查獲大批失聯或逾期移工，部分被雇用從事「山老鼠」盜伐林木，還有人聽從指示去當詐騙車手。圖／警方提供
南投縣警方近日在山區林道工寮，查獲大批失聯或逾期移工，部分被雇用從事「山老鼠」盜伐林木，還有人聽從指示去當詐騙車手。圖／警方提供
南投縣信義分局近日在山區林道工寮，查獲廿二名失聯或逾期移工，部分移工被雇用從事「山老鼠」盜伐林木，全數移送南投專勤隊。警方清查發現，背後有特定組織在調度移工人力，還讓移工當詐騙車手，全案擴大偵辦。

南投縣信義鄉山區有紅檜、扁柏、肖楠等珍貴林木，盜伐情況嚴重，山老鼠還逐漸從台灣本地民眾，轉而以外籍移工為主力，四處流竄山區，警方去年配合林保署南投分署、保七大隊，查獲數件失聯移工盜伐林木案，也發現外籍人士涉詐騙有增加趨勢。

信義警分局長邱逸樵表示，山區派出所警力單薄，採組合警力執行山域治安查緝行動，最近執行兩次共四天的專案清查行動，動員警力一五五人次，逐一排查各山區林道一百多處工寮，查獲外籍失聯及逾期移工廿二人。

信義鄉人倫林道一處偏僻工寮，一次查獲十五名外籍人士，部分人從事山區農業種植，有些人也會幫山老鼠盜採檜木，雖然主要是失聯移工，但也有幾人是以觀光名義來台。

警方指出，這些失聯移工背後有特定人員或組織，在安排或調度人力，移工在除了流竄山區，部分還提供身分或金融帳號，作為詐騙集團匯款使用、甚至擔任車手。

警方懷疑，因山區有不易追查特點，讓犯罪集團組織者做為藏匿據點，鎖定並調度移工或外籍人士，暗中從事不法行為，為避免工寮成為容留逃逸移工或囤積盜伐林木地點，警方會製作相關刑責、檢舉告示張貼在工寮。

南投縣 失聯移工 山老鼠

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