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逆子毆父 母勸架被砸成重傷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

41歲馬姓男子疑似精神狀態不佳，昨天深夜從家中衝向台1線公路，被70歲的父親攔阻，竟毆打父親，66歲母親要上前勸架，也被兒子撿拾路邊石塊痛砸成重傷。圖／苗栗消防局提供
41歲馬姓男子疑似精神狀態不佳，昨天深夜從家中衝向台1線公路，被70歲的父親攔阻，竟毆打父親，66歲母親要上前勸架，也被兒子撿拾路邊石塊痛砸成重傷。圖／苗栗消防局提供
苗栗縣通霄鎮馬姓男子前晚疑情緒失控，從住家往外衝向台一線公路，老父親攔阻不成反遭毆打，連母親勸架也慘遭兒子撿拾路邊大石塊砸成重傷送醫，警方昨依殺害直系尊親屬未遂、家暴等罪將馬男送辦，檢方聲請羈押。消防局前晚獲報，指通霄鎮五南里有老婦人受傷，消防員抵達時，劉姓老婦半坐半臥在地上，頭部有撕裂傷、臉頰紅腫疼痛，救護人員立即止血包紮，送醫救治。檢查發現，劉婦頭部鈍傷併創傷性硬腦膜下出血、顏面骨閉鎖性骨折、頸腹部挫傷，傷勢嚴重在加護病房觀察。馬父左下肢則有擦挫傷。警方將馬男帶回詢問，馬男坦承對雙親動手，現場留有長約卅公分、寬約八公分疑似混凝土碎塊的大石頭。鄰居表示，馬家父母及兒子三人近年才從台北移居到通霄，並非土生土長的在地人，但一家人遷來後，平常很少外出，兒子也幾乎不出門，鮮少與左鄰右舍互動、聊天或串門，當地居民太不清楚馬家情況。馬男與雙親發生衝突時，因是深夜，有的鄰居根本不知道發生什麼事。另有目擊者表示，馬母行動不便，前晚拄著枴杖出門勸架時摔倒在地，可能頭部受到撞擊。據了解，馬男過去沒有家暴紀錄，也沒身心障礙手冊，警方將替兩名老人家聲請緊急保護令。據鄰居轉述，馬男與妻子育有一子，但疑姻不和諧，妻兒長期居住娘家，馬男曾任駕駛，但數度被被辭退，可能心理壓力大，曾就醫服用鎮定劑，雙親常常勸解兒子能放寬心情，但似乎仍走不出來。

鄰居

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