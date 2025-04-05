快訊

中職／不占洋將名額之姿奪勝第一人 伍鐸：10年走來意義重大

美股連崩2天！500大億萬富豪財富蒸發創紀錄 他卻成榜上少數贏家

關稅打擊大陸、對美投資大增 川普再發文喊「經濟革命」：我們會贏

聽新聞
0:00 / 0:00

北市男墜樓判定腦死…家屬同意器捐 檢察官驚：上次遇到快10年前

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

救護車示意圖。圖／聯合報系資料照
救護車示意圖。圖／聯合報系資料照
台北市劉姓男子飽受情緒困擾，上月從住家墜落，當場沒呼吸心跳，儘管送醫插管一度有呼吸，但事後被醫院判定腦死，家屬不忍兒子年輕生命就此逝去，同意器官捐贈。據統計，腦死僅佔所有死亡人數的百分之一，不禁讓當天外勤值班檢察官直呼，上次自己遇到是快10年前了。

檢警調查，23歲劉男上月早上8點多，疑因情緒不穩，突然從台北市住家陽台奔出，從5樓遮雨棚一路「跳」到3樓，警消獲報趕抵，正要阻止已來不及，眾人目睹他從3樓墜落，頭著地當場沒有呼吸心跳，緊急送醫。

劉男經急救插管，一度恢復呼吸心跳，事後醫生判定他腦幹遭受無法復原的傷害，已呈現腦死狀態，家屬知悉不敢置信，悲傷不已，在不浪費醫療資源的情況下，和醫護人員不斷溝通，確認腦死情況可以器官捐贈，讓兒子遺愛人間，簽署器官組織捐贈同意書。

據中華民國器官捐贈協會統計，腦死僅佔所有死亡人數的百分之一，又在東方文化「死者為大」的意識下，近年器捐個案數不多，落在500件左右，遠不及破萬名等候器捐人數的1成，當天外勤值班檢察官也驚呼，上次自己遇到幾乎是10年前了。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

器官捐贈 死亡

延伸閱讀

高溫假給學校決定？ 北市最熱區校長：一定有壓力

父清晨獨留4歲兒在酒店…回來發現墜樓亡 警調監視器揭可能原因

抓交替？台中勤美誠品綠園道1月2件墜樓 高大成說話了

台中知名百貨連2人墜樓…同地點同樓層 居民質疑不安全

相關新聞

捷運板南線府中站驚傳女子落軌 無生命跡象搶救中

新北市消防局今天晚上6時55分獲報，板橋捷運府中站發生人員落軌，捷運行控中心於間6時53分轉報疑似一名女子落軌，外科OH...

嘉義台3線清明連假添亡魂 6旬翁騎車不慎衝入山溝喪命

嘉義縣大埔鄉台3線今天傳出死亡車禍，60歲蒲姓男子下午1點多騎機車，行經台3線北上313公里處大埔鄉永樂村路段時，疑似因...

白委花蓮服務處主任遭爆違停 被開單還嗆警：打電話給局長

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，昨因開車臨停遭員警開單舉發，事後傳出他向員警嗆聲「我是委員主任」意圖施壓；林...

凌晨驚見陌生男睡公寓樓梯 警40分鐘才到場遭質疑「正常的嗎？」

台北市信義區一名公寓住戶，今天在「信義區三兩事」臉書社團貼文，指出空姐老婆凌晨3點回家，驚見一名流浪漢睡在公寓一樓樓梯間...

恆春後壁湖驚傳溺水 女潛客被拉上岸無生命跡象急送醫

恆春後壁湖出水口今日發生溺水案，一名年約54歲的女子今日下午潛水時疑似溺水，現場民眾將他拉上岸已無生命跡象，實施CPR急...

北市男墜樓判定腦死…家屬同意器捐 檢察官驚：上次遇到快10年前

台北市劉姓男子飽受情緒困擾，上月從住家墜落，當場沒呼吸心跳，儘管送醫插管一度有呼吸，但事後被醫院判定腦死，家屬不忍兒子年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。