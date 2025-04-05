北市男墜樓判定腦死…家屬同意器捐 檢察官驚：上次遇到快10年前

救護車示意圖。圖／聯合報系資料照 台北市劉姓男子飽受情緒困擾，上月從住家墜落，當場沒呼吸心跳，儘管送醫插管一度有呼吸，但事後被醫院判定腦死，家屬不忍兒子年輕生命就此逝去，同意器官捐贈。據統計，腦死僅佔所有死亡人數的百分之一，不禁讓當天外勤值班檢察官直呼，上次自己遇到是快10年前了。

檢警調查，23歲劉男上月早上8點多，疑因情緒不穩，突然從台北市住家陽台奔出，從5樓遮雨棚一路「跳」到3樓，警消獲報趕抵，正要阻止已來不及，眾人目睹他從3樓墜落，頭著地當場沒有呼吸心跳，緊急送醫。

劉男經急救插管，一度恢復呼吸心跳，事後醫生判定他腦幹遭受無法復原的傷害，已呈現腦死狀態，家屬知悉不敢置信，悲傷不已，在不浪費醫療資源的情況下，和醫護人員不斷溝通，確認腦死情況可以器官捐贈，讓兒子遺愛人間，簽署器官組織捐贈同意書。

據中華民國器官捐贈協會統計，腦死僅佔所有死亡人數的百分之一，又在東方文化「死者為大」的意識下，近年器捐個案數不多，落在500件左右，遠不及破萬名等候器捐人數的1成，當天外勤值班檢察官也驚呼，上次自己遇到幾乎是10年前了。

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